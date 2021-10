Jihomoravané v Superfinále obsadili bronzovou příčku, Jihlava obhajuje stříbrné medaile. Tentokrát v areálu Na Stoupách kralovalo Blanensko. „Jsem rád, že se nám podařilo poskládat zase silný tým a odvezli jsme si výhru z Jihlavy, za těch sedm sezon Superligy malého fotbalu jsem tam vyhrál teprve podruhé,“ ulevilo se hrajícímu blanenskému trenérovi Ondřeji Paděrovi.

Jihlava tentokrát ztrácela od úvodních minut, už v první půli prohrávala 1:3. Do vedení šlo Blanensko po trefě Aleše Ruse, domácí Richard Svoboda ještě srovnal. Jenže Jan Koudelka s Paděrou poslali hosty do dvougólového trháku. „Za stavu 1:1 jsme mohli dát gól, ale jinak jsme celou dobu tahali za kratší konec. Blanenští hráči jsou výborní, což všichni vědí, porazit bychom je mohli, jen pokud bychom nastoupili v plné sestavě,“ uznal jihlavský kapitán Adam Průcha.

Jihlava – Blanensko 3:8 (1:3)

Branky a nahrávky: 16. Svoboda (Průcha), 57. Votoupal (Svoboda), 59. Svoboda (Votoupal) – 14. Rus (Fládr), 20. Koudelka (Rus), 27. Paděra (Kucharčuk), 35. Kucharčuk (Koudelka), 36. Paděra (Rus), 38. Paděra (Koudelka), 54. Paděra (Koudelka), 60. Paděra (Koudelka). Rozhodčí: Dolanský – Novák. Hráno bez karet. Diváci: 20.

Jihlava: Lukáš Konrád (David Kubica) – Adam Průcha (C), Richard Svoboda, Michal Votoupal, Antonín Plichta, Zdeněk Kučera, Jan Chramosta, Petr Ošmera, Ondřej Lapeš, Dominik Skotar.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka. Aleš Rus, Roman Hlaváček, Radim Muzikant.

Po přestávce už se naplno projevil rozdíl v kvalitě, blanenské vedení navýšil třemi góly Paděra, jednou se prosadil Pavel Kucharčuk a hosté vedli 7:1. „Blanensko nás přehrávalo, za stavu 5:1 nejspíš i trochu polevilo. Už první poločas mohlo vyhrát vyšším rozdílem, podržel nás gólman (Lukáš Konrád – pozn. red.), který chytl snad pět gólů. Nebyli jsme v ideální sestavě, furt nám někdo chybí, máme i spoustu zranění,“ litoval Průcha.

V posledních třech minutách sice výsledek korigovali Michal Votoupal a opět Svoboda, jenže poslední slovo měl Paděra, který vsítil pátý gól v utkání. Blanenský kapitán zase vede tabulku střelců, po třech kolech už má devět branek. „Pro mě osobně je sto a jedna, jestli hraje Koudy (Jan Koudelka – pozn. red.), se kterým jsme na sebe za dlouhé roky v Blanensku zvyklí. Sice jsem dal pět gólů, ale aspoň tři mi připravil jako na podnose. Umí vytvořil finální přihrávku, je to velmi platný hráč a přestože máme kvalitní tým, je znát, když nastoupí Koudy,“ ocenil Paděra reprezentačního spoluhráče.

Od letošní sezony je nejen v roli kapitána, ale taky hrajícího kouče Blanenska. Spoluhráči do něho ovšem nerýpají. „Pro mě se rolí trenéra nic nezměnilo, pořád jsem spíš hráč, kluci to tak vnímají, takže mě nepopichují. Netrénujeme, takže na mně je pouze to, abych v týdnu před utkáním poskládal co nejsilnější tým,“ popsal Paděra.

Jihlava si po úvodní výhře 5:1 s Baníkem Ostrava připsala druhou porážku za sebou a v tabulce východní skupiny jí náleží předposlední pátá pozice. „Každý rok chceme skončit do třetího místa, což říkáme od začátku Superligy, dvakrát jsme byli třetí, v Superfinále kluci skončili druzí. Když se budeme scházet, vždycky můžeme být do třetí příčky, ale na podzim to nebude jednoduché. Teď navíc jedeme do Brna, kde to bývá strašně těžké, ať jsme v jakékoli sestavě,“ hlesl Průcha.

Blanensko se po prohře 2:5 s Brnem vrátilo na vítěznou vlnu a po třech kolech má šest bodů, což v neúplné tabulce znamenalo vedení. „Samozřejmě výhra v Jihlavě dodá sebevědomí, protože jsme věděli, že nás čeká silný soupeř. Podařilo se nám utkání zvládnout a trochu si vynahradit body, které jsme ztratili s Brnem. Teď to ovšem musíme potvrdit v dalším utkání,“ vyhlížel hrající trenér duel s Baníkem Ostrava.