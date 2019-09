Blanensko loni na Vysočině zvítězilo 8:3 a doma pak 10:3. „Budu spokojený se třemi body,“ pousmál se jihlavský trenér Ondřej Lapeš. „Ale uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Měli bychom jet v dobré sestavě, sice nějak absence jsou, ale to bude na obou stranách,“ poznamenal.

V tabulce Blanensku patří čtvrtá příčka, naposledy podlehlo v Brně 2:3. „Myslím, že by utkání slušela remíza. Brno sice drželo víc míč, ale že by mělo nějaké velké šance a tlačilo nás, to ne. Sice nám odskočilo na 2:0, ale rychle jsme vyrovnali a v té fázi si myslím, že jsme byli lepší. Škoda, že jsme to neuhlídali a dostali gól, který celé utkání rozhodl,“ mrzelo blanenského hráče Zdeňka Fládra.

Jihlava je pátá, když ve druhém utkání ročníku porazila Plzeň 11:3. Ztrácí tři body na Jihomoravany, ovšem odehrála o utkání méně. „Určitě je to lepší než s nula body na konci tabulky. Výsledek nějak nepřeceňujeme,“ nabádal Lapeš.

Šanci na úspěch dává celku z Vysočiny absence blanenských opor Davida Kršky s Janem Koudelkou, které nepustí do soutěže profesionální smlouvy. „Je to určitě pro soupeře velké oslabení. Tito hráči mají velikou kvalitu. Bez nich to bude trochu jiné Blanensko, ale i tak velmi silné,“ pravil jihlavský trenér. Chybět bude domácím i další střelec Jan Minx.