Po předchozí domácí výhře 10:3 s Příbramí zůstává Blanensko stoprocentní. „Rozhodla určitě naše výborná produktivita na soupeřově polovině. Celý zápas jsme odehráli bez střídaní, takže si vítězství ceníme ještě víc,“ podotkl blanenský forvard Jan Minx.

Jihomoravané vedli už po třinácti minutách o tři branky a náskok udrželi. „O výhře Blanenska rozhodly naše individuální chyby, kdy z asi šesti, sedmi chyb soupeř z každého jeho protiútoku trestal. Nás nejvíc trápila koncovka, kdy jsme měli dost šancí, ale naše pokusy buď končily těsně vedle, nebo nás zastavila branková konstrukce,“ uvedl pardubický zadák Stanislav Rosendorf.

Pardubice si nevěděly rady s kanonýrem Ondřejem Paděrou, který se prosadil čtyřikrát, dva góly přidal Minx. „V zápase s Blanenskem jsme měli bodovat. Soupeř přijel s jedním hráčem na střídání, ten ani do utkání nezasáhl. Takže i přes absence Kršky a Koudelky soupeř ukázal velkou kvalitu v zakončení. Myslím si, že když se budeme scházet v hojném počtu na zápasy, do čtvrtého, pátého můžeme skončit,“ uvažoval o sezoně Rosendorf.



Světový šampion do 21 let pochází z Kolína, za Pardubice začal hrát až na jaře a s mužstvem skončil šestý. „Užívám si zápasy, jsou to pro mě další cenné zkušenosti do budoucna. Když jsem přijel na svůj první duel do Pardubic, stál proti nám soupeř z Brna, takže jsem se celkem dlouho rozkoukával a seznamoval se Superligou,“ doplnil pardubický obránce.



Blanensko v uplynulém ročníku obsadilo druhou příčku, do nové sezony si konkrétní cíl nedalo. „Tuto sezonu jsme si žádný nestanovili, ale do každého zápasu jdeme na sto procent a chceme ho vyhrát. Určitě budeme rádi, když se nám podaří obhájit bednu a nejlépe už soutěž vyhrát,“ přál si Minx.



Zatím Blanensko vítězí i bez českých reprezentantů Davida Kršky s Janem Koudelkou, které do utkání nepustí profesionální smlouvy. „Kršák a Kouďák byli naši klíčoví hráči a těžko se za ně shání náhrada. Ale tým máme výborný a zatím jsme jejich absence tolik nepocítili,“ řekl blanenský útočník.

Pardubice – Blanensko 3:6 (1:3)

Branky a nahrávky: 25. Rosendorf (Beran), 49. Jech, 51. Jech (Hanč) – 5. Paděra (PK), 10. Paděra (Studený), 13. Minx, 33. Paděra (Studený), 39. Minx (Studený), 55. Paděra. Rozhodčí: Kohout – Tichý. Žluté karty: Hanč, Jech – Studený. Diváci: 25.

Pardubice: Daniel Bartaloš (David Šimon) – Marek Řehák, Stanislav Rosendorf, Miloš Chvála, Jiří Beran, Jan Rosůlek, Marek Jech, Lukáš Hanč.

Blanensko: Jakub Klimeš – Filip Dolníček, Jan Minx, Zdeněk Fladr, Ondřej Paděra, Petr Matoušek, Filip Studený.