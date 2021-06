Jihomoravané ovšem výsledek nepřeceňují. „Důležité je, že jsme zvládli domácí zápas, vyhráli jsme a pojede se nám do Plzně líp, s polštářem v zádech v podobě jedné výhry. Play-off je ošemetné, nehraje roli, zda zvítězíte 2:1, nebo 15:1, takže bereme výsledek jako splněný první krok, co jsme si dali. Teď nás čeká výjezd,“ zůstal pokorný blanenský kapitán Ondřej Paděra.

Šanci na postup stále vidí také Plzeň. „Snažili jsme se s Blanenskem hrát a myslím, že jsme ho i trochu potrápili, byť mohlo dát víc branek, trefovalo tyčky. Věděli jsme, s kým hrajeme, komu budeme čelit. Na druhou stranu když doma vyhrajeme, bude stejně prodloužení či penalty, takže se připravíme na další zápas, abychom postoupili do Final Four. Chceme Blanensko vyřadit za každou cenu,“ vyhlásil plzeňský hráč Jakub Vavrač.

Blanensko – Plzeň 5:1 (3:1)

Branky a nahrávky: 1. Koudelka (Kucharčuk), 17. Paděra (Hlaváček), 18. Kucharčuk (Muzikant), 40. Paděra (Koudelka), 53. Koudelka (Krška) – 8. Kutný (Šindelář). Rozhodčí: Dolanský – Stria. ŽK: Vitouš (Plzeň). Diváci: 150.

Blanensko: Jakub Klimeš – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka, Radim Muzikant, David Krška, Roman Hlaváček.

Plzeň: Milan Vančát – Jiří Šindelář, David Šural, Patrik Denk (C), David Souček, Petr Kutný, Josef Vitouš, Jakub Vavrač, Jakub Tříska.

Sice už v první minutě otevřel skóre Jan Koudelka, ale za sedm minut srovnal Petr Kutný. V sedmnácté minutě vstřelil vítězný gól Paděra a hned po něm zvýšil skóre Pavel Kucharčuk. „Plzeň přijela zápas odbránit, čemuž rozumím, její hráči měli za sebou náročnou cestu, do toho vedro, přijeli na naše letiště, kde toho ani o moc víc hrát nejde. Plzeň zodpovědně bránila, stále byla v pěti pod balonem, těžko jsme se tam dostávali. Nebyl to festival šancí, i když nějaké jsme zahodili. Čtvrt hodiny do konce utkání jsem spíš čekal, že hosté hru trochu otevřou, protože neměli co ztratit, když se nehraje na skóre, ale do konce bránili. Bereme vítězství a úkol jsme splnili, takže jsme spokojení,“ doplnil blanenský forvard.

Paděra s Koudelkou se trefili ještě podruhé a Blanensko utkání kontrolovalo. „Předvádělo kvalitní hru, přelévalo ji z jedné strany na druhou, borci mají zkušenosti a kdybychom prohráli 2:8, nemůžeme se zlobit. Blanensko je opravdu top mančaft, zahráli jsme si proti reprezentantům, mistrům světa, ale snažili jsme se s nimi bojovat. Domácí ukázali, že mají super kolektiv, vedení se k nám chovalo velmi slušně, Paděra za námi po zápase přišel a ocenil náš výkon. Rozhodčí byli perfektní, hřiště skvěle připravené, fanoušci top. Děkujeme, že jsme si mohli zase po dlouhé době zahrát před lidmi,“ vzkázal Vavrač.

Plzeň se v domácím utkání, které začne v neděli ve dvě hodiny odpoledne, pokusí hlavně zastavit trojici Paděra, Koudelka a David Krška. „Jsou výborní a sehraní, známe je nějakou dobu. Musíme jim jít na tělo, taky jim vadí, když nemají prostor. V předchozích letech jsme na hřišti Blanenska prohráli 3:16, pak 3:11, teď jenom 1:5. Příští zápas v Plzni to jeho hráči budou mít hodně těžké, nevzdáme se, odvetu jim nenecháme zadarmo. Budou překvapení, až k nám přijedou, cesta jim taky moc nepřidá. Pro Plzeň je úspěch už účast v play-off a bude to ještě velký souboj o postup,“ slíbil plzeňský fotbalista.

Blanensko ovšem nehodlá při cestě na západ Čech cokoli podcenit. „Hlavně musíme první zápas hodit už za hlavu. Na rovinu očekávám, že proti nám vyběhne úplně jiné mužstvo. Mile rád se spletu, ale čekám, že Plzeň bude v domácím prostředí silnější a kvalitnější. Zaměříme se, abychom tým kvalitně poskládali a zase bude třeba zápas o nás. Máme týden na to, abychom se připravili na dalekou cestu do Plzně a splnili, co jsme si předsevzali. Že chceme být ve Final Four,“ nabádal Paděra.