Blanensko se zabydluje v reprezentaci v malé kopané

Blanensko – Malá kopaná zažívá na Blanensku neuvětřitelný boom. Už to není o tom, jít si zahrát jen tak jako zpestření tréninku k velkému fotbalu. Poté, co boskovický Sadros získal senzační titul mistrů republiky a Lhota u Lysic a černohorský Kvasar zlato a bronz z Poháru vítězů pohárů se tři hráči z Blanenska dostali do nejužšího reprezentačního výběru. Na mistrovství Evropy do Černé Hory a na světový šampionát do USA se zřejmě podívá David Bednář, Ondřej Paděra a Jan Koudelka. „Je to další obrovský úspěch pro blanenskou malou kopanou, která zažívá neskutečný rok," okomentoval nominaci místopředseda Malé kopané Blansko Zdeněk Burýšek.

David Bednář | Foto: DENÍK/Mazal Miroslav

Ondřej Paděra ze Sadrosu Boskovice a Jan Koudelka z SK Viktoria Suchý vedou s 57 a 51 góly tabulku střelců 1. Italcars ligy v malé kopané. David Bednář patří také do první desítky a zároveň je klíčovým hráčem Kvasaru Černá Hora, jeho přesné centry často nacházejí spoluhráče. S Kvasarem oslavil už dvě kola před koncem soutěže titul. „Z nominace mám samozřejmě radost, zatím se to týká mistrovství Evropy, na mistrovství světa můžou jet i jiní hráči. Uvidíme, jak dlouho tam vydržím," komentuje svoje angažmá Jan Koudelka, který zaujal na reprezentačních srazech i při přípravných zápasech, na očích je trenérům i v brněnském týmu RKM. Kromě toho stíhá malou kopanou za Suchý a v letošní sezoně velký fotbal za Prostějov. „V Prostějově jsem skoro každý den, v Brně se hraje jednou týdně, ne vždycky mi to vyjde," vysvětluje Koudelka. Spolu s Bednářem a Paděrou patří k nejlepším fotbalistům na Blanensku. „Já jsem s tím ani nepočítal, na kempu nás bylo dvacet vyrovnaných hráčů, mohli vybrat kohokoli," říká ke své nominaci Bednář. Trenéři vybrali čtrnáct hráčů včetně dvou náhradníků. Tým čeká atraktivní výlet na mistrovství Evropy, které se hraje ve městě Herceg Novi v Černé Hoře a v únoru pak na mistrovství světa v USA. „Je to samozřejmě jiný sport než velký fotbal, ale pokud jde o reprezentaci, musí být člověk rád. Je to pro mě výzva, chtěl bych to někam dotáhnout," popisuje Bednář. V podobném duchu reagoval i Ondřej Paděra. „Pro mě je úspěch i ten širší výběr, z účasti v tom finálním týmu jsem nadšený," uvedl hráč Sadrosu. Termín mistrovství Evropy nekoliduje s velkým fotbalem ani se soutěžemi v malé kopané na Blanensku. „Je to už po sezoně, takže není problém, s klubem se domluvím," potvrzuje Paděra. Reprezentace by měla hrát ještě poslední přípravný zápas s Chorvatskem 21. října v Brně, pak už ji čeká turnaj mistrovství Evropy, který se hraje od 25. do 30. listopadu. A český výběr rozhodně nebude patřit mezi outsidery. „Co vím, tak Češi jsou v žebříčku na třetím místě. A Německo nebo Slovensko, které jsou na podobné úrovni, jsme porazili. Já věřím, že máme určitě šanci být do pátého místa. Ale je to turnaj, stát se může cokoli," upozorňuje Bednář. Optimisticky vidí reprezentační šance i Paděra. „Malou kopanou hraji první rok, takže nemůžu moc srovnávat, ale myslím si, že můžeme bojovat i o medaile. Sám jsem zvědavý, jaké to bude," těší se na mezinárodní turnaj. Ve čtvrtek 16. října se od 15.00 losují základní skupiny. Česká republika bude nasazena z prvního koše společně s Rumunskem, domácí Černou Horou, Slovenskem, Německem a Chorvatskem. Nasazení určuje žebříček Evropské federace malého fotbalu. Reprezentační výběr (16 hráčů) Z Blanenska: David Bednář, Jan Koudelka, a Ondřej Paděra reprezentační turnaje 25. – 30. listopadu 2014 - Mistrovství Evropy, Herceg Novi (Černá Hora) únor 2015 - Mistrovství světa v USA.

Autor: Hynek Skoták