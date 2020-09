Byl to zápas Paděry s kapitánskou páskou na rukávu. „Stoprocentně jsem si jej po půlroční koronavirové pauze užil. Byl jsem hladový, když se jaro nehrálo. Ve čtvrtek jsem sice nastoupil za reprezentaci v Ostravě, ale moc jsem se těšil na první zápas za Blanensko. Jsem rád, jak dopadl a že jsme ho zvládli,“ radoval se blanenský útočník.

Domácí potvrdili v areálu Červená zahrada v Boskovicích roli favorita a už za první poločas nastříleli sedm branek. „Těžko říct, zda to bylo jen tím, že jsem na tom byli tak dobře, nebo sestavou Pardubic, kde jsem ovšem některé hráče znal. Hráli jsme hlavně první poločas velmi dobře, dali jsme gól hned na začátku, což nám pomohlo. Rychle jsme odskočili na rozdíl dvou, tří branek a pak se hraje líp, než když se poločas trápíme. Ten první byl z naší strany vynikající, tam se duel lámal,“ popsal Paděra.

Pardubice dávaly složitě dohromady sestavu na úvodní utkání, protože několik jejich hráčů muselo do karantény kvůli podezření na koronavirovou nákazu v jejich klubech. „Kladné bylo, že jsme vůbec dorazili. Pokoušel jsem se o odložení, protože některým klukům končila karanténa a dalším vyprší ve čtvrtek, přišli jsme tím třeba o dva brankáře. Snažili jsme se zapracovat lidi navíc, což se nám úplně rozpadlo. Přesto výsledek vypadá hůř než hra, kterou jsme převedli,“ vylíčil obtíže vedoucí pardubického výběru Vlastimil Čáň.

Blanensko – Pardubice 11:1 (7:0)

Branky a nahrávky: Paděra (Kucharčuk), Minx, Paděra (Matoušek), Matoušek (Paděra), Paděra (Klimeš), Paděra (Kucharčuk), Fládr (Paděra), Rus (Adamec), Blaha (Matoušek), Paděra (Kucharčuk), Rus – Jantovský (Krátký). Rozhodčí: Dolanský – Stria. Hráno bez karet. Diváci: 100.

Blanensko: Jakub Klimeš – Ondřej Paděra (C), Pavel Blaha, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Filip Adamec, Aleš Rus, Petr Matoušek, Pavel Kucharčuk.

Pardubice: David Šimon (C) – Jiří Stolín, Jan Málek, Lukáš Krátký, Lukáš Jantovský, Miroslav Kaluža.

A právě s Paděrou si hostující zadáci jen sotva věděli rady. „Paděc kvalitu má, místo si vždycky najde a když se dostane do šance, z devětadevadesáti procent je to gól. Jednou se ukopl, ale z deseti příležitostí dá devět gólů. Domácí hráli moc dobře, ale klukům nebudu nic vyčítat. Jsem rád, že jeli, nějak jsme to odehráli a nebylo to z naší strany tak bezzubé. Dali jsme břevno a dvě tyčky,“ poznamenal Čáň.

Čestného úspěchu se hosté dočkali až v úplném závěru, když se trefil Lukáš Jantovský. „Zapomeneme na to a snad to bude lepší za čtrnáct dní. Doufám, že karantény skončí a nebudeme takhle pokračovat. Blbě se to sešlo,“ hlesl Čáň.

Blanensko den po brněnské výhře 5:2 v Jihlavě také zvítězilo a nejspíš tak opět začínají dostihy o krále přinejmenším východní skupiny celostátní soutěže. „Víme o našich soupeřích a nečeká nás žádný jednoduchý zápas. Měl jsem možnost vyzkoušet si na vlastní kůži s reprezentací utkání proti nováčkovi z Ostravy, který k nám přijede za čtrnáct dní, a nejde jen o doplnění soutěže, ale jednoznačně o její zkvalitnění podle hráčského kádru i divácké podpory. Nechci říkat, že východ bude složitější, i na západě budou mít týmy těžké duely, ale u nás rozhodne každý,“ upozornil Paděra.

Loňské druhé místo ovšem opravňuje Blanensko k vysokým cílům. „Jsem rád, že jsme vkročili tak dobře do sezony, o play-off může rozhodovat i konečně skóre. Ambice máme zase nejvyšší, jestli to postačí na první, druhé či třetí místo, nedokážu říct, ale náš cíl je postoupit do play-off z co nejlepší pozice a potom se uvidí,“ pronesl blanenský kapitán.

Pardubice cítí velkou konkurenci. „Spadli jsme do východní části, což nás asi připraví o kluky, kteří dělají v Praze, protože nestihnou odjezd na zápasy. Doteď jsme je třeba nabírali v Praze po cestě, což padlo, takže budu přemýšlet, zda pražskou větev uříznout. Přesto se chceme dostat aspoň do čtyřky a pak se nějak popasujeme, na konci soutěže se může stát všechno,“ dodal pardubický vedoucí.