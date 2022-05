Hostujícího kapitána a hrajícího trenéra dopálil výkon sudího Matěje Kubečky, který vyvrcholil závěrečným hvizdem v šedesáté minutě při rodící se akci Blanenska. „Rozhodčí podle mě utkání hodně nezvládl. Myslím, že dobíhala šedesátá minuta, mělo se nastavovat podle mě čtyři pět minut, ale sudí pískl hned konec. Ještě bych to pochopil, kdyby se hrálo někde v rohu nebo na obranné polovině, ale šli jsme zrovna do přečíslení a naváděli balon na dvaceti metrech, šlo o gólovou situaci a dalo se z ní srovnat. Radši pískl, než aby náš hráč střílel na bránu. Když se nám zranil brankář, nehrálo se dvě tři minuty, než šel do brány hráč, červená karta byla hodně přísná, po nesmyslné druhé žluté, zbytečné vyloučení,“ nechápal Paděra.

Český reprezentant, mistr světa i Evropy, dlouho po zápase rozdýchával, co se stalo. „Nemyslel jsem si, že se dožiju toho, abych místo utkání hodnotil spíš rozhodčí, ale beru to jako brutální skandál, jako hrubé ovlivnění celé soutěže. Systém play-off je udělaný na výhry, ne na skóre, kdyby sudí nastavil, co měl, mohli jsme vyrovnat,“ zlobil se Paděra.

Na jeho stranu se postavil také mostecký kapitán Ondřej Bíro. „Bohužel jim trochu uškodil rozhodčí, nenastavil ani vteřinu za ošetřování gólmana, pro kterého přijela záchranka, to nějakou minutu trvalo, rozdával karty, tři čtyři minuty nastavovat určitě měl. Musíme být korektní, těžko říct, co by se stalo v nastavení, když už hosté byli v plném počtu,“ řekl mostecký brankář.

V úvodním čtvrtfinále play-off se toho stalo opravdu hodně. Takže popořádku: první poločas byl zcela v režii domácího výběru, který šel do poločasové přestávky s vedením 4:0 po brankách Daniela Kasala, Pavla Exnera, Daniyla Dolecheka a Filipa Gedeona. „Taky jsme měli šance, ale nedali jsme je, hned v první minutě jsme neproměnili gólovku, zatímco domácí dokázali vyřešit některé brejkové situace. O přestávce jsme si řekli, že není co ztratit, že se nehraje na celkové skóre, ale na výhry. Napadali jsme Bírase i v první půlce, snažili se, ale moc nám to nevycházelo. Do druhé půlky jsme šli s tím, že to odmakáme a odjezdíme naplno, brzy jsme snížili na 1:4,“ uvedl Paděra.

Most – Blanensko 6:5 (4:0)

Branky a nahrávky: 8. Kasal (Dolechek), 14. Exner (Kasal), 23. Dolechek (Kasal), 28. Gedeon (Holman), 33. Dolechek, 53. Holman (Formánek) – 32. Paděra (Kucharčuk), 36. Paděra, 51. Paděra (Fládr), 55. Paděra (Kucharčuk), 59. Paděra (Žáček). Rozhodčí: M. Kubečka – M. Dočekal. ŽK: Matyáš, Formánek, Dolechek – Fládr, Feik, Paděra. ČK: 55. Feik (Blanensko).

Most: Ondřej Bíro (C) – Vít Popelka, David Matyáš, Filip Gedeon, Pavel Exner, Antonín Harzer, Jaroslav Holman, Daniyl Dolechek, Jakub Polák, Daniel Kasal, Jiří Formánek, Václav Šlégr.

Blanensko: David Novotný – Pavel Kucharčuk, Tomáš Feik, Lukáš Žáček, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Aleš Rus, Petr Matoušek.

Právě ten skóroval ve 32. minutě, jenže minutu nato se prosadil Dolechek. Blanenský gólman David Novotný totiž upadl s bolestivou grimasou a mostecký hráč měl před sebou prázdnou bránu. Po chvíli se ukázalo, že zranění hostujícího gólmana bude vážnější. „Měl balon na noze, ale zůstal na zemi ležet, asi si přetrhl achilovku a musel do nemocnice. Klobouk dolů před domácími. Když nám dali na 5:1 po situaci, při níž se zranil brankář, zachovali se tak, že nás nechali jednu branku vstřelit,“ ocenil gesto fair play blanenský kapitán, která snižoval na 2:5.

Do hostující branky se z pole přesunul Aleš Rus, protože Blanensko nemělo náhradního gólmana. Jednička Jakub Klimeš také léčí zranění. „Aleš mě mile překvapil, zachytal skvěle,“ řekl Paděra. V 51. minutě dovršil hattrick, ovšem za dvě minuty Jaroslav Holman opět zařídil Mostu třígólový náskok.

Pět minut před koncem viděl druhou žlutou kartu Tomáš Feik a Blanensko dohrávalo v oslabení. „Když nám rozhodčí hodně přísně vyloučil hráče, šli jsme do čtyř a paradoxně jsme věděli, že nemáme vůbec co ztratit, podařilo nám snížit na 5:6 a domácí znervózněli,“ líčil Paděra.

Hrající hostující kouč se prosadil v 55. minutě a v 59. minutě přiblížil Blanensko na rozdíl jediného zásahu. „Byl to celkově vyrovnaný zápas, co se týká šancí, mohli jsme rozhodnout daleko dřív před červenou, ale nedali jsme pár příležitostí. Pak jsme z toho zase udělali klasickou divočinu. Vedeme 4:0 v půli, do 55. minuty hrajeme celkem dobře dozadu, pak je soupeř vyloučený a myslíme si, že už to dohrajeme v klidu a nepůjčíme jim balon. Jenže jsme zase ukázali, jací jsme blázni. Naše klasika, mostecká nemoc,“ kroutil hlavou Bíro.

Šanci na vyrovnání sebral hostům závěrečný hvizd arbitra. „V prvním poločase byly chyby především u nás, ale neubráním se emocím. Přece jen jedeme šest hodin do Mostu přes půl republiky, kluci si přehazují směny a cítíme křivdu, když nás mladý kluk fakt zařízne. Myslel jsem, že takové vyjádření nikdy nepoužiju. Když jsme šli po zápase za delegátem, řekl, že rozhodčí zapomněl nastavit. To neberu jako omluvu. Nechci, aby to vypadalo, že brečíme, ale víc verdiktů bylo sporných na obou stranách. Už v první půlce Bíras chytl balon mimo vápno rukou, což nebylo potrestané ani žlutou kartou. Nevím, jak zní přesně pravidla, minimálně žlutá podle mě být měla. Je mi líto, že se musíme bavit o rozhodčím, nejde to jinak,“ hlesl Paděra.

Ještě dlouho po zápase se s tím zkušený český reprezentant vyrovnával. „Můžu porovnávat za sedm let Superligy a asi jsem nic takového bohužel neviděl. Borci od nás vědí, že vystupuji klidně, když viděli, jak se chovám, že jsem v transu, bylo jim jasné, jaké to pro mě muselo být. Mám za výběr zodpovědnost celý rok, hrajeme, abychom se dostali do semifinále, finále. Dokážu přijmout porážku, když nás někdo přehraje, ale těžko se vyrovnávám s křivdou, že nás někdo takhle zařízne,“ čertil se Paděra.

Po prvním čtvrtfinále má blíž k postupu Most, k odvetě dojde v pondělí od sedmi hodin večer v Boskovicích. „S výsledkem jsme spokojení, chtěli jsme dvojzápas udělat zajímavý tím, že doma vyhrajeme a pak děj se vůle boží na hřišti Blanenska. Nějakou šanci máme a jsme rádi, že tam nepojedeme jen na výlet. Uvidíme, co dáme dohromady, pokud se nám podaří poskládat tým podobně, můžeme si to rozdat na férovku. Nic horšího než prodloužení nás potkat nemůže,“ pousmál se mostecký gólman.

Blanensko musí doma vyhrát, aby se hrálo prodloužení 2x5 minut, potom může dojít i na penaltový rozstřel. „Hlavy stoprocentně zvládneme přepnout. Vidím na klukách, že pocit křivdy přeměníme v odhodlání. Když jsem se jich ptal, zda počítají s příštím týdnem, stoprocentně souhlasili. Jeli jsme v silné sestavě a jsem přesvědčený, že doma budeme ještě silnější, co se týká počtu lidí i kvality, když se nic zásadního nestane přes víkend. Uvědomujeme si, že doma jsme hodně silní a věřím, že Most přehrajeme. Nehraje se na celkové skóre, i když vyhrajeme o pět gólů, bude to 1:1 na zápasy a následuje strašně krátká doba prodloužení, pak loterie v podobě penalt. V Mostě je navíc hřiště úplně jiné než u nás, je úzké, u nás máme letiště. Je to pomalu jiný sport. Věřím, že jsme schopní doma Most porazit a potom rozhodnout v prodloužení, ale může se stát, že dojde na penalty. Chtěli jsme z Mostu aspoň bod, že doma výhru uděláme. Teď nevíme, co bude,“ doplnil Paděra.