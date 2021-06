Doma i venku, to pro Blanensko nehraje roli. Po domácí výhře 5:1 si dovezlo stejný výsledek také z odvety ze hřiště Plzně. Jihomoravané tak postoupili do semifinále Superligy malého fotbalu, kde narazí na Brno.

Blanensko (v bílých dresech) vyřadilo ve čtvrtfinále Plzeň. | Foto: Petr Nečas

O medaile se bude hrát při Superfinále 26. června v boskovickém areálu Červená zahrada, kde je Blanensko doma. „Ambice máme samozřejmě co nejvyšší po druhých místech z minulých let. Letos to sice od nás nebylo ideální, ale na sezoně se taky podepsal covid. Nicméně když jsme splnili cil a dostali se do play-off, které hrajeme doma, chceme vyhrát. Bohužel jdeme na Brno, ale podle mě je to jedno. Pokud chceme titul, musíme ho stejně porazit buď v semifinále, nebo ve finále“ podotkl blanenský útočník Aleš Rus.