Za poslední dva zápasy Superligy malého fotbalu nasázel výběr MF Blanensko devatenáct branek a s koncem podzimu se opět hlasitě přihlásil o místenku v play-off. Po domácí výhře 12:5 nad Jihlavou Miners přejel v posledním sedmém kole brněnské Vikingy 7:5 na jejich hřišti.

Blanensko (zleva Jan Koudelka a Ondřej Paděra) v posledním podzimním kole Superligy malého fotbalu vyhrálo na hřišti brněnských Vikingů 7:5. | Foto: Markéta Křížová

V tabulce východní skupiny přezimuje na čtvrté příčce dva body za třetím Brnem. „Rozjezd sezony jsme neměli takový, omladili jsme mančaft, ze tří čtvrtin vyměnili. Všechna čest klukům, co chodili, mají skvělý přístup a všechno, ale v některých momentech jde vidět, že tam ještě není taková herní vyzrálost, řešení. Některé zápasy, které jsme mohli zvládnout v prvních kolech, tak nám utekly, neměli jsme kvalitní řešení dva na jedna, tři na dva,“ líčil blanenský hrající trenér a kapitán Ondřej Paděra.

V posledních dvou duelech však jeho mužstvo ukázalo sílu. „Doplnili nás hráči jako Koudy (Jan Koudelka – pozn. red.), Michal Zapletal, Jirka Fadrný, kteří mají obrovskou kvalitu. Myslím, že to bylo vidět v zápasech s Jihlavou i v Brně, takže pro nás asi škoda, že podzim končí,“ usmál se Paděra.

Vikingové přitom šli do utkání v Brněnských Ivanovicích se třemi výhrami v zádech a proti Blanensku se ujali vedení ve třetí minutě po trefě Davida Bednáře, ale pak nechali Blanensko odskočit a už ho nedohnali. „Rozhodlo, že jsme udělali víc nevynucených chyb. Hosté hráli poctivě, dali góly, co měli dát, to dali, my jsme trefili nějaké tyčky, pak je to těžké. V power play jsme si vytvořili nějaké šance, jenže když se do nich dostalo Blanensko, tak je potrestalo, dva góly byly do prázdné. Zápas přitom mohl dopadnout jakkoli, hrálo se nahoru dolů,“ povídal brněnský obránce Bednář.

Po čtvrthodině se dvěma brankami postaral o obrat kanonýr Paděra. V poločase vedlo Blanensko už o dva góly a po pauze odskočilo dokonce o tři. „Byli jsme aktivní, nikam jsme nezalézali, aspoň první půlku jsme hráli dobře, presovali jsme gólmana, vytvořili si spoustu šancí, měli jsme kvalitní řešení,“ líčil Paděra.

Jenže pak se Brňané odhodlali k power play a z pozice brankáře hru dirigoval zkušený Stanislav Lerch. V padesáté minutě přiblížil domácí David Presl a za tři minuty Bednář snížil už na 5:6. V nastaveném čase však definitivní blanenskou pojistku přidal do prázdné brány Paděra. „Brno má zmáknutou power play, takže nás zmáčklo, mělo hodně šancí, dostalo se na kontaktní gól. Když to bylo o jednu branku, dvakrát jsem trefil tyčku a doufal jsem, že to nebude mrzet. Přečkali jsme nějaké šance Brna a jsem rád, že jsem dal pojišťovací gól na 7:5. Utkání jsme zvládli kvalitním týmovým výkonem a mám obrovskou radost nejen z bodů, ale hlavně z herního projevu, který byl skvělý,“ těšilo kapitána vítězů.

Nejlepší střelec české reprezentace na nedávném mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech nasázel do brněnské sítě čtyři branky. S dvaceti góly a dvěma asistencemi v sedmi podzimních zápasech opět vládne tabulce produktivity Superligy malého fotbalu. „Nevím, zda jsem chytl druhou mízu, je mi pětatřicet let, ale cítím se furt dobře a snažím se nějakým způsobem udržovat. Mám kolem sebe kvalitní spoluhráče, což říkám rok co rok, kteří mi šance dokážou připravit. Moje silná stránka je, byla a asi vždycky bude výběr místa i dobré zakončení. Myslím, že mám pořád týmu co dát. Vždycky je ideální, když vyhrajeme a ještě se střelecky nebo v produktivitě daří, radost je tak dvojnásobná. Především mě těší body, že jsme zpátky v boji o play-off,“ doplnil Paděra.

Bednář, stejně jako David Krška, nastoupil proti bývalým spoluhráčům a do blanenské sítě vstřelil tři branky. „Přišel jsem před dvěma roky, ale doteď jsem nehrál. Když mě Brno oslovilo, řekl jsem, že si rád zahraju. V Blanensku znám půlku kluků, půlku ne, nebylo to nic úplně speciálního,“ podotkl.

Bývalý reprezentant patří mezi nové tváře obměněného brněnského mužstva. „Paradoxně začíná v Brně nová éra s mladými a přišel jsem já v devětatřiceti,“ usmál se Bednář. „Cítím se dobře, velký fotbal jsem šel hrát do nižší soutěže a síly na to mám, takže když bude zájem, budu určitě chodit,“ vzkázal.