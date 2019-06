Boskovice /FOTOGALERIE/ – V předchozích sezonách by jejich bodový zisk stačil na zlaté medaile. Jenže ve čtvrtém ročníku Superligy malého fotbalu se hráči Blanenska museli sklonit před jihomoravským rivalem z Brna. V posledním osmnáctém kole celostátní soutěže zdolali v domácím areálu Červená zahrada v Boskovicích Jihlavu 10:3.

V konečné tabulce Blanensko ztratilo bod na mistrovské Brno. „Převažují pozitiva, ale z druhé strany je škoda, když pouze dvakrát za rok prohrajeme, z toho jednou po penaltách s Brnem, že skončíme druzí, protože v předchozích třech ročnících by počet bodů suverénně stačil na první místo. Dívám se na to tak, že tady byl někdo lepší, klobouk dolů před Brnem, jak to zvládlo. Potom, co doma prohrálo s námi, mělo těžký zápas v Jihlavě, vyhrálo a stejně tak s Olomoucí, zasloužilo si to. Převládá u nás spokojenost, je to poprvé, co jsme se dostali na bednu a skončili druzí. Dali jsme signál k tomu, že do dalších let je s námi potřeba počítat,“ uvedl blanenský kapitán Ondřej Paděra.