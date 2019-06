Blanensko ztrácí před posledním kolem bod na vedoucí Brno, které ve stejnou dobu přivítá Olomouc. „Momentálně to nemáme ve svých rukách, takže musíme doufat, že Olomouc v Brně uhraje alespoň remízu,“ přeje si blanenský trenér Petr Dolníček.

Jeho svěřenci porazili Brno na jeho hřišti 4:2 a lídrovi soutěže uštědřili jedinou porážku v sezoně, jenže ztrácí kvůli prohře 2:4 v Praze. „Samozřejmě že Brno má k titulu blíž o bod, ale poslední krok je nejtěžší. Brno je sice favorit, ale dokázali jsme sobě i ostatním naší výhrou nad ním, že se dá porazit,“ připomíná Dolníček.

Brněnskou sílu však v minulém kole okusila Jihlava, která na domácím hřišti podlehla 0:4. „Nemyslím, že jsme na Brno neměli, nehráli jsme špatně, nicméně dvě trošku jednoduché branky ze začátku zápas ovlivnily, bušili jsme pak do plných a nepodařilo se. Brno hrálo na brejky a dva využilo. Dá se říci, že první branka rozhodla,“ povídá jihlavský trenér Ondřej Lapeš.

Teď se jeho výběr postaví dalšímu aspirantovi na titul, který táhnou nejlepší střelec soutěže Ondřej Paděra se 44 góly a nejlepší nahrávač David Krška s 29 asistencemi. „Jednoduché to nebude, jejich útočná síla je obrovská. Určitě nechceme hrát fotbal nahoru dolů, to by byl náš otevřený pohřeb. Začneme defenzivněji a soupeře snad potrápíme,“ líčí Lapeš.

Na podzim vyhrálo Blanensko v Jihlavě 8:3, na což hodlá navázat. „S Jihlavou jsme vždy hráli vyrovnaná střetnutí. Je to velice dobré a technické mužstvo. Věříme však, že tohle utkání zvládneme a po brněnském klopýtnutí oslavíme titul,“ burcuje blanenský trenér.

Celek z Vysočiny míří do Boskovic jako pátý tým tabulky, na čtvrtý Most ztrácí bod. „Nebudu nic zastírat, už nám o nic nejde, čtvrtí nebo pátí je nám jedno. S Blanenskem spíš vyzkoušíme nové tváře. Klasická sestava z velké části odcestovala na dovolené. Uvidíme, jak se kluci předvedou, zkušenosti se hodí,“ vysvětluje Lapeš.