S nejnadějnějším výsledkem prvního utkání play-off ze všech osmi čtvrtfinalistů Superligy malého fotbalu šli do odvety hráči MF Blanensko. Na domácím hřišti totiž porazili Hanspaulku 11:5. Jenže v Praze prohráli druhý duel 4:8 a v následujícím prodloužení rozhodl záložník Tomáš Jelínek o výhře 1:0 a postupu Hanspaulky.

Blanensko (v bílém) ve čtvrtfinále Superligy malého fotbalu nepřešlo přes pražskou Hanspaulku. | Foto: Petr Nečas

Pražané tak dokonale využili výhodu domácího prostředí v odvetě. „Měli jsme v hlavách, že musíme vyhrát, připravili jsme se na ten zápas a sešli jsme se v dobré sestavě. Základ byl vyhrát domácí utkání, pak prodloužení, nebo penalty. Podařilo se a jsme rádi, že jsme to zvládli,“ radoval se Jelínek.

Blanensko ukázalo svou sílu, favorizované Hanspaulce dalo jedenáct gólů

Blanensko přitom po vysoké domácí výhře jelo do hlavního města patřičně sebevědomě. Jenže v prodloužení neuspělo. „Byl to vyrovnaný zápas, ale dostali jsme brzy dva góly a řekli jsme si, že to asi neotočíme, takže půjdeme do prodloužení. Bohužel domácí udělali jednu dobrou akci a přestože jsme závěrečnou power play zahráli výborně, nepodařilo se nám vyrovnat. Je to škoda, měli jsme mančaft na to, abychom uspěli,“ litoval blanenský útočník Michal Zapletal.

Že se šlo do prodloužení, zařídil excelentním střeleckým představením Daniel Žížala. Pražský forvard vstřelil pět z osmi branek a na jednu nahrál. „Některé góly si víceméně udělal sám, převzal přihrávku dobře nahoru, vystřelil, padalo mu to tam. Tím nám pomohl, měli jsme gólový náskok a získali jsme větší klid, pomohl nám jako správný útočník,“ chválil reprezentačního parťáka Jelínek.

Ten zase brankou v 69. minutě rozhodl prodloužení. „Po dlouhé době se mi podařilo dát gól, nesbíral jsem tentokrát jen asistence, jsem rád, že i tak aspoň pomáhám týmu,“ těšilo záložníka, který také popsal, jak se branková situace udála: „Ke konci první půle prodloužení jsme měli míč na nohách, dobře jsme zarotovali, dostali jsme se do útočné třetiny na jednu dlouhou přihrávku, přišlo odskočení, cukačka a Adam Jákl mě skvěle našel mezi obránci před gólmanem. Bylo to pro mě docela jednoduché, stačilo jen usměrnit balon nějak na bránu a padl tam. Mám radost, že jsem gólem pomohl k postupu,“ pronesl Jelínek.

Blanensko tuhle rychlou kombinaci nedokázalo pokrýt. „Vypadalo to jako sehraný signál, dostali se do zakončení na dvě přihrávky. Takových akcí je ze zápas hodně, bohužel gól přišel chvíli před poločasem. Prodloužení je krátké, zahráli to chytře a ani při power play už jsme se k vyrovnání nedostali,“ litoval Zapletal.

Ani vteřinu jsem neváhal, říká Paděra. Povede český tým malého fotbalu do 23 let

Blanensku tak skončila superligová sezona, opět však ukázalo, že má silný hráčský potenciál. „Blanensko má opravdu velice silný tým, jde jen o to, jak kdo má čas, někdy je to náročné, ale snad se budeme scházet a příští rok si zahrajeme třeba i finále,“ doufal Zapletal.

Hanspaulka se v semifinále utká s mosteckým obhájcem titulu. „Samozřejmě cíle máme nejvyšší a uděláme vše pro to, abychom soutěž vyhráli. Musíme jít krok po kroku, náš cíl je minimálně Superfinále, takže teď chceme zvládnout semifinále a pak si zahrát o zlato,“ vyhlížel Jelínek, kterého od 1. června čeká s národním týmem mistrovství Evropy v Sarajevu.