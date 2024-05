Z toho, že se ve čtvrtfinále utkají první celek západní skupiny se čtvrtým z východní skupiny, nelze vyvozovat, jak bude utkání vypadat. To potvrdil úvodní duel play-off Superligy malého fotbalu mezi MF Blanensko a pražskou Hanspaulkou. Jihomoravané doma v Boskovicích favorita z hlavního města přestříleli 11:5. Odveta se hraje v neděli od osmi hodin večer v Praze.

Blanensko (v bílém) v úvodním čtvrtfinále Superligy malého fotbalu porazilo pražskou Hanspaulku 11:5. | Foto: Petr Nečas

Blanensko udělalo důležitý krok k postupu do semifinále celostátní soutěže. „Konečně jsme se sešli ve velice dobré sestavě, až nadstandardní, a myslím si, že tolik kvalitních fotbalistů v sestavě asi nikdo z týmů neposkládá. Od prvních minut jsme měli zápas absolutně pod kontrolou. Splnili jsme povinnost a do Prahy jedeme s výhrou,“ těšilo blanenského obránce Aleše Rusa.

Blanensko s českými reprezentanty Ondřejem Paděrou a Janem Koudelkou rozhodně vzbuzuje respekt, ale jedenáct obdržených gólů Pražané sotva čekali. „Mají vynikající kluky, Paděc s Koudym jsou reprezentanti i další jsou dobří fotbalisté. Čekal bych je výš než na čtvrtém místě, kde skončili,“ podotkl pražský útočník Daniel Žížala.

Blanensko ovládlo první poločas 4:1, ovšem krátce po přestávce snížil Jan Rosůlek na rozdíl dvou branek. Na to domácí zareagovali třemi brankami v řadě. „Po poločase se soupeř přiblížil a museli jsme zase trochu zapnout. Kvalitu jsme měli pořád, ale když v zápasech vyhráváme o hodně, zodpovědnost do defenzivy není největší, museli jsme zase pracovat jako mančaft. Hanspaulka přestože přijela v okleštěné sestavě, dokázala zazlobit, když jsme jí nechali prostor,“ uznal Rus.

Čtyři branky vstřelil kapitán Paděra, hattrick a dvě asistence si připsal Koudelka. „Plno gólů padlo až v poslední pětiminutovce, pak jsme teprve dohrávali v klidu. Pořád jsme sice byli odskočení, ale nemohli jsme si dovolit něco zkoušet,“ upozornil blanenský zadák.

Ani výprask v Boskovicích však se sebevědomím favorizovaného pražského celku příliš nezacloumal. „Jsme zklamaní z výsledku, na druhou stranu hraje se na dva zápasy a teď máme výhodu domácího prostředí, i když se půjde třeba do prodloužení. Nic nebalíme, hráli jsme se sestavou, s jakou jsme přijeli, a těšíme se na neděli,“ řekl Žížala.

Hanspaulka ovládla západní skupinu, když si z deseti utkání základní části připsala osm výher a jen dvě porážky. Na dosavadní výkony hodlá doma navázat. „Myslím si, že když budeme hrát to, co nás provázelo celou základní část, a sejdeme aspoň se dvěma hráči na střídání, tak se nebojím, že bychom měli prohrát a nepostoupili do semifinále,“ uvažoval Žížala.

Pražanům by také mělo svědčit domácí hřiště. „Překvapilo nás, jak je v Boskovicích velké, mnohem větší než hanspaulské hřiště. Domácí prostředí nám určitě hodně pomůže,“ dodal český reprezentant.

Každopádně v lepší pozici pojede do odvety Blanensko. „Čekám, že to bude boj. Pro nás je dobře, že jsme domácí utkání zvládli, i kdybychom druhý zápas prohráli, dostaneme se do prodloužení. Hanspaulka se na nás nachystá se vším všudy, čeká nás velký oříšek, ale nemám vůbec strach. Budeme mít kvalitní sestavu, hodně podobnou té v domácím zápase. Když máme čtvrtfinále tak dobře rozehrané, byla by škoda ho nezvládnout,“ nabádal Rus.