Před posledním kolem základní části tak Blanensko stále drží jednobodový náskok před brněnským obhájcem. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas a že ho potřebujeme zvládnout, abychom zůstali na čele. A utkání bylo těžké, borci z Baníku se na nás nachystali, byli na tom dobře fyzicky, do ničeho nás skoro nepouštěli. Utkání bylo hodně vyrovnané, nahoru dolů, domácí hráli dobře s gólmanem. Měli jsme s tím problém a na konci to vypadalo na penalty, naštěstí jsme výhru urvali na naši stranu. Jsem rád, že to tak dopadlo a vrátili jsme se se třemi body, je to super,“ radoval se blanenský ofenzivní hráč Roman Hlaváček.

Podle domácích rozhodla lepší produktivita vedoucího celku tabulky. „Řekl bych, že hosté dali ze sedmi osmi šancí šest gólů, zato my z deseti dvanácti jsme vstřelili jen pět branek. Dostali jsme je po chybách, na gól se nadřeme a soupeři ho nabídneme skoro zadarmo. Prostě to byla lekce z produktivity,“ pronesl ostravský útočník Jakub Schmutz.

MF Baník Ostrava – Blanensko 5:6 (2:4)

Branky a nahrávky: 13. Schmutz (Sedlář), 15. Ševčík (Frébort), 32. Schmutz (Bělíček), 51. Schmutz (Novák), 54. Sedlář – 17. Paděra (Koudelka), 20. Paděra, 29. Kucharčuk (Koudelka), 30. Paděra (Kucharčuk), 45. Koudelka (Fládr), 59. Hlaváček (Fládr). Rozhodčí: Virčík. ŽK: Ševčík – Kucharčuk.

MF Baník Ostrava: Mário Murín (Ondřej Kreibich) – Václav Potůček, Daniel Novák, Jakub Ševčík, Dominik Sedlář (C), Ondřej Moučka, Jakub Schmutz, Matěj Moučka, Tomáš Bělíček, Filip Gaži, Martin Gaži, Jaromír Frébort.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Jan Koudelka, Petr Matoušek, Roman Hlaváček.

Přitom po jeho brance šla Ostrava do vedení a po čtvrthodině zvýšil Jakub Ševčík na 2:0. Jenže Blanensko má hrajícího trenéra a kapitána Ondřeje Paděru, který v rozmezí tří minut srovnal. Ještě do přestávky hosté odskočili o dvě branky, když se prosadil Kucharčuk a hattrick zkompletoval Paděra. „Paděc dal dva rychlé góly a těsně před poločasem jsme se trochu uklidnili. Upozorňovali jsme, ať neuděláme hloupost, která by domácí dostala na koně. Jenže hráli s gólmanem, takže byla jen otázka času, kdy sníží na 4:3, pak jsme si zasloužili další branku. Baník hrál fakt dobře,“ uznal vicemistr světa do 23 let v malém fotbale z loňského roku, kdy šampionát hostil ukrajinský Kyjev.

Dvě minuty po přestávce tak snížil na 3:4 Schmutz, na to hosté odpověděli zásahem Jana Koudelky. Třetí branku v utkání si pak připsal Schmutz a Dominik Sedlář šest minut před koncem srovnal. V 59. minutě ovšem rozhodl o importu bodů na jih Moravy Hlaváček. „Špatně jsme bránili jeden na jednoho, rychle se otočil a levou zakončil. Byl na vápně blízko brány. Prostě náročný zápas,“ shrnul Schmutz.

Baník půjde do posledního kola základní části ze třetí pozice, na které má jednobodový náskok před Olomoucí. Zatímco Ostrava jede na závěr do Brna, Hanáci na hřiště Blanenska. „Myslím, že Olomouc nezíská body proti Blanensku, my v Brně můžeme jenom překvapit, ale ukázali jsme, že jsme konkurenceschopný mančaft. Blanensko tady mělo namále, kdybychom proměnili víc šancí, mohli jsme vyhrát, ale to je fotbal,“ poznamenal třígólový ostravský střelec.

Po loňském vyřazení ve čtvrtfinále letos Baník pomýšlí výš. „Určitě chceme do top čtyř. Dívali jsme na tabulku Čech a vypadá to zase na Most. Hraje se Staropramenem, teoreticky bychom mohli jít na Koráb, kdyby vyhrál. Pojedeme radši do Prahy než do Mostu, to je daleko,“ hlesl Schmutz.

Blanensko touží před Brnem uhájit vedoucí příčku i v posledním kole. „Chceme určitě zůstat na prvním místě, abychom měli lepší pozici do play-off. Zápas s Olomoucí doma musíme prostě zvládnout. Doufám, že se sejdeme v dobré sestavě, ať zůstaneme první a máme přijatelného soupeře do čtvrtfinále,“ vyhlížel Hlaváček.