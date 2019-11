Na umělém trávníku v areálu Červená zahrada vyhráli Brňané jednoznačně 4:0. „Bohunice vyhrály zaslouženě. Hrají dobře, v mužstvu mají velice zkušené hráče. Ale my jsme mohli zápas víc zdramatizovat. Sice jsme brzy dostali gól z penalty, ale ještě do poločasu jsme měli šance na otočení průběžného skóre,“ zdůraznil hrající trenér domácích Jan Havlíček.

Zápas pro jeho tým začal víceméně smůlou. V desáté minutě zasáhl centr z boku ruku jednoho z obránců a o penaltě se ani moc nediskutovalo. Jejím proměněním vnesl bohunický kapitán Marek Král do vlastních řad potřebné uklidnění a hosté se postupně prosazovali vlastní hrou. Jak naznačil Havlíček, sólo Jana Nováka a přesnější dorážka Jakuba Tenory na zadní tyči ale mohly historii zápasu změnit. Nestalo se, takže když těsně po rozehrání druhého poločasu zasadili Bohuničtí domácím druhý úder, všechny akcie jasně přešly na jejich stranu.

„Na začátku byla ta umělka ještě dost mokrá, nedalo se na ní moc kombinovat, takže to nebyl bůhvíjaký fotbal. Spíše bojovný a samý souboj. Navíc my jsme byli hodně nervózní a ano, pomohla nám ta ruka a gól z penalty. Boskovice pak měly dvě velké šance, ale to my taky. Druhou půlku už se nám začala dařit kombinace a myslím, že jsme byli lepší a měli zápas pod kontrolou,“ shrnul dění na hřišti trenér hostů Stanislav Píšek.

Druhý gól zaznamenal opět Král a Radim Ševčík poměrně rychle přidal i třetí. Bohunice mají dost zkušený tým, aby takto rozehrané utkání s jistotou dovedly do vítězného konce. „Při dvou přímých kopech domácích nás podržel brankář Dang. Byl to jeho zápas, chytal dobře. Těžko někdo předpokládal, že vyhrajeme tak vysoko, takže výsledek 4:0 bereme s pokorou,“ radoval se kouč Tatranu.

Smutek ale nevládl ani v domácím táboře. „V porovnání s minulými zápasy jsme dnes málo běhali. Ale hlavně to bylo o tom, že se nám přestalo dařit střelecky. Gól bychom snad nedali ani kdybychom hráli dva dny. Prohráli jsme, ale s podzimem nemůžeme být nespokojení. Mnoho lidí si asi nemyslelo, že budeme v tabulce tak vysoko,“ přijal porážku Havlíček.

Podzimním mistrem je tedy Tatran Bohunice se ziskem 41 bodů. Druhé Boskovice a třetí Sparta Brno jsou o devět bodů zpět. „V polovině soutěže nikdy nic ještě není rozhodnuté, i když samozřejmě je devítibodový náskok příjemný. Můžeme absolvovat klidnou zimní přípravu. Ale na druhou stranu je to také zavazující, protože by bylo škoda takový náskok promrhat. Prostě musíme se poctivě připravit a jít za tím cílem, který v této situaci nemůže být jiný, než soutěž vyhrát,“ netajil bohunická přání Píšek.

FC Boskovice – TJ Tatran Bohunice 0:4

Poločas: 0:1. Branky: 10. (pen.) a 49. Král, 60. a 69. Ševčík. Rozhodčí: Chabiča – Kunický, Knecht. ŽK: Novák, Stara – Dang, Schneider, Fiala. Diváků: 140.

Boskovice: Bednář – Tenora, Fadrný, Martínek, Závodný (60. Pokorný) – Kolář, Daněk, Stara (80. Dračka), Živný – Havlíček, Novák. Trenér: Jan Havlíček (hrající).

Bohunice: Dang – Imramovský, Král, Pavlíček (46. Ševčík), Masařík (12. Musil) – Petřík (86. Janusis), Schneider, Fiala, Lacko, Bednář – Burčík (80. Ullmann). Trenér: Stanislav Píšek.