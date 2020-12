S blížícími se volbami (jak na okrese, tak výše) ale hrozí velký problém.

„Je hodně lidí, kteří mají zájem se na fotbal přisát,“ řekl v rozhovoru pro Deník manažer Ondřej Lípa (39). Kdysi televizní komentátor, potom funkcionář u reprezentace, mládeže a v Plzni.

Co vás vede k myšlence, že fotbalové prostředí je svolné ke změnám?

Cítíme, že v regionech je zájem a potenciál, a aktivita lidí to potvrzuje.

Počkejte. Můžeme si jen na začátek osvětlit, kdo je to my, tedy za koho mluvíte?

Projekt navazuje na myšlenky, které jsme se s kolegy snažili poslední dva roky našeho působení prosazovat ve fotbalové asociaci, mám na mysli Antonína Baráka, Tomáše Marušku nebo Jirku Vorlického. Jsme tým, k němuž se přidali další lidé s podobnými názory.

Někdo vás označuje za rebely. Vrátím se k původní otázcea zajímá mě: můžete získat dostatečnou podporu, abyste uspěli?

Otázka je, co se považuje za úspěch. Pro nás bude úspěch každý jeden svobodný okres a kraj. Jakmile hráči a funkcionáři pochopí, že jsou autonomní a nezávislí, můžou fotbal dělat dle svých představ.

Opravdu?

Financování je v současnosti nastaveno tak, že na vedení Strahova není zcela závislé. Stěžejní roli hraje program Můj klub. Potom se dá pracovat s obcí, městem. Peníze mohou jít i z kraje, například na mládež.

Rozhodčí se pohybují v prostředí, které je využilo

Rozumím tomu tak, že prosazujete jakousi fotbalovou decentralizaci?

Takhle doslova ne, spíš jde o to, aby každý hráč, funkcionář a třeba i fanoušek pochopil, kdo ty poměry ovlivňuje. Když je někdo poškozován, je třeba hledat příčiny toho, proč se to děje. Kluby mají vliv na vedení okresu a vedení okresu zase volí kraje. Od toho se vše odvíjí.

Dobře, ale v okresech jsou i kluby s vyššími ambicemi. Děsí mě představa, že klub ze svobodného okresu narazí v "kraji".

Chápu otázku, ale právě to je alarmující fakt, který je třeba změnit i s pomocí okresů. Tento systém, který takové "nárazy" umožňuje.

Hodně se mluví o sudích, řada fanoušků je považuje za zásadní zlo českého fotbalu. Jak to vnímáte vy?

Chápu, kam tím míříte. Rozhodčí tady dostali nálepku černokněžníků a povídá se, že jsou naším největším problémem. Ale to bychom jim křivdili. Pohybují se v prostředí, které je využilo. Samozřejmě, dělají chyby, ty ovšem leckdy pramení z toho, jakému tlaku čelí. To nikdo, kdo v tom prostředí nebyl, nedokáže pochopit. Politika, strach z toho, co může jeden verdikt znamenat.

O tom byste mohl povídat. Sám jste v asociaci několik let pracoval.

Řeknu to takhle: byla to obrovská zkušenost, moc mi pomohla práce s mládeží, ale dodnes řada vzpomínek člověku vůbec nedělá dobře.

Nepohodl jste se tehdy s Romanem Berbrem, kontroverzním šíbrem, že?

Přešlo to do takové otevřené války. Hlásil, že jsem si vybral špatného nepřítele.

Takové pocty, myšleno ironicky, se dostalo více lidem. Co vás poprvé zarazilo, kdy jste si řekl, že to nepůjde?

Asi to bylo v době, kdy se řešily nadávky na stadionech. Tehdy jsem předstoupil před delegáty, byť mě k tomu nikdo nevyzval. Požádal jsem je, ať si ujasníme, kdy se podle pravidel přerušuje zápas - v případě nadávek ne. No a hned ten víkend delegát přerušil zápas na Slavii, protože tam uráželi Peltu. Když jsem šel za Berbrem, že to není možné, odpověděl mi, že mám smůlu, ale předseda to údajně takhle chce. Došlo mi, že jsem mezi mlýnskými kameny a nic nezměním.

Berbr byl zatčen, sedí ve vazbě, a najednou vzniklo jakési mocenské vakuum. Nehrozí, že se jeho „koně“ jen převléknou a nic se nezmění?

Hrozí. Samozřejmě. Fotbal je nejsledovanější, teče do něj spousta peněz, proto je hodně lidí, kteří mají zájem se na něj přisát. Každý by se měl kouknout na historii toho konkrétního člověka, který se hlásí o moc, jeho osobní zájem, obchodní zájem… Lidé by měli mít otevřené oči a poslouchat.

Vy osobně jste šel do iniciativy proč?

Fotbal miluju nade vše a věřím, že lidé si zaslouží novou šanci. Poučil jsem se z asociace i zkušenosti v Plzni. I tam jsem se proti Berbrovi a jeho praktikám vymezil.

Stojíme o profesionalizaci některých funkcí

V listopadu jsem viděl debatu v televizi, kde za evoluci vystupoval Rudolf Řepka. Kdysi generální sekretář, pobočník Miroslava Pelty, jehož se před publikem dokonce zastal. Nevadí vám to?

Je třeba zmínit, že prezentoval svůj názor. Nebyl to postoj Fotbalové evoluce, v principech jde právě proti tomu. Můžeme polemizovat, jestli to mohlo iniciativu nějak poškodit, ale my jsme si to vyhodnotili. Důležité jsou principy, i když na osobní názory má každý právo.

Vaše iniciativa jde cestou diskusí a vzdělávání. Není to moc „svobodné“?

My jsme chtěli lidi nejprve aktivovat, aby pochopili, že oni mají být součástí změny. Několik osobností celý fotbal nezmění. V další fázi jsme začali moderovat diskuse, jezdíme po okresech s osobnostmi, spojujeme se s dalšími skupinami. Opravdu tu je zájem. Aktivně jsou iniciativy na 22 okresech.

Stávající funkcionáři už objíždějí republiku a shánějí podporu. Co o tom soudíte?

Z pohledu stávajících funkcionářů je jejich chování logické. Systém jim zachová jejich pozici, ale my se snažíme diskutovat i s nimi, není důvod je házet do jednoho pytle. Pouze spokojený předseda okresu a výkonný výbor ale neznamená, že je spokojených tisíc hráčů pod ním.

Nestálo by za to, uvažovat o profesionalizaci některých funkcí? Berbr těžil z toho, že jeho lidé znali procesy, dělali oficiálně zadarmo…

Je to jedna z věcí, o kterou stojíme. Ale měla by to být systémová věc. Bavíme se o funkcích, které by fotbal rozvíjely. O mládeži třeba, projektech pro mladé rozhodčí. Aby to nebylo tak, že si peníze rozdělí jen šéf jedné komise, sekretář a předseda.

Poslední otázka. Kdybyste mohli vyslat svého kandidáte do boje o křeslo šéfa fotbalu, udělali byste to?

Lidé to po nás chtějí, ale my se snažíme vysvětlit, že ten čas přijde. Sám předseda klid a radost v okrese nepřinese. Na druhé straně je jednoznačné, že český fotbal potřebuje a zaslouží si čistou osobnost ve vedení. Diskutujeme to i společně s dalšími iniciativami.