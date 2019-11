Bude to divný duel, že?

Žádný fotbalista není rád, když hraje před prázdnými tribunami, vždycky je samozřejmě lepší, když se na stadionu vytvoří pořádná atmosféra. Ale víme dopředu, že to bude takhle. Ještě si v kabině řekneme, že to nesmíme podcenit. Nechceme, aby se nám stalo, že po poločase budeme něco dohánět.

To se vám stalo při nedávném přípravném utkání se Severním Irskem. Na Letné jste prohrávali 0:3. Co udělat, aby se to neopakovalo?

Přistoupíme k tomu s maximálním nasazením, půjdeme do zápasu jako do každého jiného kvalifikačního utkání.

I když už máte jistý šampionát…

Na EURO se nepostupuje každý den, nějaké oslavy po čtvrtečním vítězství nad Kosovem proběhly. Všechno ale v rámci mezí, věděli jsme, že nás čeká ještě další zápas. Jako reprezentace jsme hodně pod dohledem, nemůžeme si dovolit, abychom postup zahodili zápasem, na který bychom přijeli nepřipravení.

Poprvé nastoupíte v zelených dresech. Co jim říkáte?

Jsou velmi zajímavé, kontroverzní. Autor tohle asi zamýšlel, mezi lidmi budily hodně emocí a vášní. Možná nám to pomohlo, víc se řešily dresy než zápas s Kosovem. Víme, jakou pro nás měl důležitost, a na nás nebyl takový tlak.“

Co čekáte od Bulharů? Doma jste je porazili 2:1.

Je těžké dopředu říct, jak to bude vypadat. První zápas hráli víceméně na brejky s rychlými, nebezpečnými hráči směrem dopředu, na to se určitě podíváme. Ale může se stát cokoliv. Od té doby vyměnili trenéra, můžou zkusit jinou taktiku. Třeba nás tentokrát budou napadat nahoře, budou si chtít zvednout sebevědomí a vyhrát. Musíme být připravení na všechno.