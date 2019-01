Nejen fotbalovým světem otřásla tento týden tragédie, ke které došlo nad Lamanšským kanálem. V pondělí zde zmizelo letadlo, na jehož palubě byl i fotbalista Cardiffu Emiliano Sala. Pro britskou stanici BBC nyní přišel s emotivní výpovědí Argentincův spoluhráč Jack McKay.

Sala přestoupil v minulých dnech z Nantes do Cardiffu a právě zpět do Francie se vracel, aby se rozloučil s bývalými spoluhráči. Zpět do Cardiffu se však už nevrátil. Letadlo zmizelo poblíž Guernsey z radarů.



Zařídit let mu přitom pomáhal Jack McKay, jeho nový parťák z velšského klubu. Jak uvedl pro BBC, nabídl Salovi, že mu jeho otec zařídí let do Nantes a zpět, aby stihl úterní trénink ve svém novém působišti. "Nic. Otec říkal, že když mi pomůžeš dávat góly, bude to zadarmo," odpověděl Salovi na otázku, na kolik ho cesta vyjde.



"Dáme spolu spousty gólů," slíbil osmadvacetiletý fotbalista, jenž za Nantes odehrál 120 utkání s bilancí 42 branek. Za Cardiff, kam přestoupil teprve před týdnem v sobotu, žádnou před tragédií přidat nestihl.

