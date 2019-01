Prosadit se v nabitém kádru Viktorie Plzeň je těžký úkol a velká dřina. Své o tom ví i stoper Jiří Piroch.

Jiří Piroch. | Foto: Adam Januszek

Odchovanec Viktorie, který prošel hostováním v Mostě, Domažlicích, Pardubicích, Jablonci a naposledy vloni na podzim v Karviné, se znovu uchází o místo kádru pětinásobného mistra.

„Vážím si toho, že jsem od vedení a trenéra Vrby dostal znovu příležitost bojovat o místo ve Viktorii a ukázat, jestli jsem se posunul dál či ne. Jako každý rok tomu dám maximum a uvidíme, jak to dopadne,“ říká třiadvacetiletý obránce Jiří Piroch, který má kontě sedm startů v nejvyšší soutěži.



Hostoval jste v několika klubech. Kde jste se cítil nejlépe?

Určitě ve druhé lize v Pardubicích. Šel jsem tam z Domažlic a byl to pro mě velký skok do profesionálního fotbalu. Pardubicím se nedařilo, po podzimu byly třetí od konce. Trenér Krejčí mně dal důvěru, na hostování přišel Tonda Křapka z Mladé Boleslavi a ve stoperské dvojici nám to spolu sedlo. Zvedl se i celý tým.



Následovalo hostování v Jablonci. Jak ho s odstupem času hodnotíte?

Nastoupil jsem jen ve třech utkáních, ale trenéru Radovi nezazlívám, že nechtěl sahat do sestavy týmu, kterému se dařilo. Byl jsem v kvalitním týmu a půlrok v Jablonci neberu jako krok zpátky.

Na podzim jste hostoval v Karviné. Jak jste tam byl spokojen?

Půlrok v Karviné nebyl dobrý. Byl jsem daleko od domova, bylo to psychicky náročné. Týmu se nedařilo, na mužstvu ležela deka. Jsem rád, že jsem zpátky v Plzni, kde je úplně jiná atmosféra. I když je příprava náročná, tréninky mě moc baví.



Jakou přípravu jste zažil v Karviné?

Byla drsná. Řekl jsem si, že když vydržím přípravu pod trenérem Nádvorníkem, tak potom už vydržím všechno.



Jsou pro vás přípravné zápasy zpestřením zimní dřiny?

Těším se na každý zápas, ať je soupeř z první nebo ze třetí ligy. Kdy jindy bych měl ukázat trenérovi, že nejsem v mužstvu jen do počtu?

Váš otec hrál házenou ve Francii, vy jste tam jako dítě sedm let žil a jazyk ovládáte. Už jste si popovídal s Kayambou a Beauguelem?

S Kayambou se známe už z hostování v Pardubicích, Beauguelovi jsem nabídl, že když nebude něčemu rozumět, rád mu pomohu.