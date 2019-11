Rozlehlý stadion Vasila Levského, arénu pro 44 tisíc diváků, si na předzápasovém tréninku vyzkoušeli čeští reprezentanti. Byl, samozřejmě, prázdný. Jenže stejné to bude i v neděli navečer při posledním zápase evropské kvalifikace.

Bulhaři totiž mají trest za nechutné rasistické chování v souboji s Angličany. Vedle zavřeného hlediště navíc místní asociace musí zaplatit pokutu 2 miliony korun. "O to bude těžší se v hlavě připravit na zápas. Žádný fotbalista nehraje rád před prázdnými tribunami, máme rádi dobrou atmosféru,” reagoval na fakt, že hlediště bude studené, kapitán Vladimír Darida. “Ale je to dlouho dané a nesmíme to podcenit. Nechceme o poločase zase něco dohánět,” doplnil.

“Nebude to jednoduché, kontakt s diváky všichni potřebujeme. Přiznám se, že si na něco takového nevzpomínám. Možná turnaje v Portugalsku, kde jsme hráli přípravu a nebyli tam skoro žádní diváci na stadionu pro 20 tisíc. Možná přijdou na fotbal nějaké děti. Jestli překřičí naše fanoušky, kteří přijeli, bylo by to dobře,” přidal se kouč Šilhavý.

Ten navíc upozornil, že se jeho mančaft musí dostat do správného nastavení po čtvrtečních oslavách postupu. “Je to kvalifikační utkání. Jakékoliv utkání v reprezentačním dresu je nesmírně důležité. I když vlastně nejde o body, jde o prestiž, takhle k tomu přistupujeme.”

Hráči si o nominaci říkají sami

Proto rozhodně neudělá tolik změn v sestavě jako při minulém srazu. Během něj porazil tým Anglii a na další přípravný duel se Severním Irskem vyměnil trenér prakticky celou jedenáctku. Byla to chyba, Češi prohrávali 0:3, nakonec výsledek stáhli na 2:3. ale především první poločas byl bídný.

“Nedá se říct, že bych se poučil. Udělali jsme výsledek ve čtvrtek. Motivace pro zápas nebude jednoduchá. Málokdy se to stává, to je víceméně v přípravných utkáních. Jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat,” glosoval trenér. “Sestava nebude stejná jako v Plzni, nějaké změny nastanou. Nechci odhalovat, jestli bude chytat ten, nebo ten, zatím ani sami hráči sestavu neznají. Změny budou, ale jmenovitě to nechci,” pronesl.

Změny každopádně udělá. Pro hráče, kteří dostanou šanci, to bude těžká zkouška. I oni už budou hrát o případnou nominaci na letní mistrovství Evropy. “Ta se tvoří průběžně,” podotkl Šilhavý. Ale pak dodal: “Mistrovství Evropy je sice daleko, ale hráči si každým výkonem ať už tady nebo v klubech říkají o nominaci sami.”

Přeloženo: Bulharsko nebude žádný přátelák.