Proto je přestup prťavého Argentince z Barcelony do Paris St. Germain žhavým tématem, které se nevyhýbá ani Česku. Například v úterý, kdy byl přesun do Francie ohlášen, bylo jeho jméno nejvyhledávanějším slovem na českých webech.

„Je to hráč, který víceméně převyšuje svůj sport. Jako Tiger Woods v golfu nebo Michael Jordan v basketbalu,“ řekl pro list Daily Mail expert na fotbalové finance Kieran Maguire.

Opavdu, Messi, jenž má jméno zaregistrované pod ochrannou známkou, je mašina na peníze.

Kolik stojí Messi?

Důkaz se objevil hned první dny po podpisu nového kontraktu ve francouzském velkoklubu. Během prvních sedmi minut se prodalo 150 tisíc jeho dresů. Za prvních 24 hodin jich bylo 832 tisíc.

Jedno triko vyjde v přepočtu na 2 233 korun, fanshop tak díky Messimu zkasíroval 1,9 miliardy.

To je pochopitelně rekord. Když přišel Cristiano Ronaldo do Juventusu Turín, za první den zájemci získali „jen“ půl milionu dresů.

I to je se situací v Česku nesrovnatelné. Sparta letos přešla k novému výrobci vybavení. Místo firmy Nike obléká celý klub Adidas. Pro fanoušky to tedy byla jasná výzva zaútočit a nakoupit nové dresy. Klub si poté pochvaloval, že jich prodal 1500. Za první dva měsíce…

