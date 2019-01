Píše se rok 1999 a českému fotbalu vládne „Železná“ Sparta. Do jejího kádru přichází z ostravského Baníku šikovný záložník Libor Sionko. Fanoušci mu spílají. Zradil. Přestup k nesmiřitelnému rivalovi? Zakázané…

Opět se prohlubuje už tak propastný příkop mezi oběma tábory příznivců, kteří neváhají vzájemnou nenávist dokázat brutálními bitkami, při nichž teče krev. Náhodnými, ale i dopředu domluvenými, na které se radikální ultras vyzbrojují noži nebo tyčemi.

Baník se Spartou na sebe narazí i dnes. Dohrávka 8. kola FORTUNA:LIGY slibuje třaskavý duel po letech se zase hraje o čelo soutěže.

Mužstvo z Ostravy je pouhý bod za rivalem. „Rád bych, aby Sparta vyhrála 5:4 a nakonec získala titul. Baník by mohl být druhý,“ říká Libor Sionko, nynější manažer reprezentační jednadvacítky, který žije v Praze a zůstal sparťanem.

Při zápasech se hecuje s otcem Rostislavem někdejším ostravským fotbalistou, jehož gól proti Plzni zajistil v roce 1976 Baníku titul. „Táta je baníkovec. Ale ve vztazích nám to nepřekáží,“ říká Sionko mladší.

Zato mezi fanoušky to vře. Baník nesnáší Spartu desítky let. Proč? Od dob komunistického režimu považovali Spartu za protežovaný vládní klub.

Těší se vyprodaný stadion

Méně vyhrocené časy přišly podle Sionka seniora v 70. letech za jeho aktivní kariéry. „Pražané neměli kvalitní tým jako Slovan Bratislava, Trnava či Dukla. Dokonce sestoupili. Mezi fanoušky nebyla taková nenávist, navíc se tolik nejezdilo fandit ven,“ podotýká.

To už ale dávno neplatí. Povzbudit svůj klub nyní jezdí stovky fanoušků. Chachaři nasednou do vlaku a vydají se do hlavního města. Totéž sparťané. Přijedou i dnes. Na vyprodaném stadionu rozhodně nebude ticho.

„Fanoušci byli vždy výborní, jako hráč jsem se těšil i v dresu Sparty, kdy jsem se vracel domů,“ líčí Libor Sionko, který musel skousnout i nadávky. Mrzely ho. „Ovšem ve Spartě se mi splnil sen,“ dodává účastník mistrovství světa 2006 a Eura 2008, který slavil se Spartou čtyři ligové tituly.

„Zrádců“ jako on bylo v minulosti víc. Na Letnou odešly z Baníku opory jako Tomáš Řepka, Martin Čížek, Radek Slončík, René Bolf, Miroslav Matušovič nebo naposledy v roce 2016 mládežnický reprezentant Daniel Holzer.

Ten se ale do Ostravy letos v létě vrátil, když to vzal oklikou přes hostování ve Zlíně. Třeba dnes večer bude Holzer hrdinou. Pak by bylo sparťanské intermezzo definitivně zapomenuto.