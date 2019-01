Řada mladých fotbalistů o podobných klubech pouze sní a na dálku jim fandí, patnáctiletý talent Slovácka Filip Vecheta si však v létě rovnou střihl několik tréninků v Salcburku i slavném Bayernu Mnichov.

Mládežnický reprezentant byl nejprve na stáži v Red Bullu, kde si ho vyhlédl Dominik Beckenbauer. Vnuk jedné z největších legend německého fotbalu pozval vytáhlého forvarda i do Bayernu, kde má na starosti mládež.

Znojemský rodák strávil v akademii slavného bavorského velkoklubu celý týden. „Bylo to skvělé, velký luxus. Bayern je jeden z nejlepších klubů světa. Získal jsem tam cenné zkušenosti, i když třeba v Salcburku se mi hrálo lépe,“ přiznává s úsměvem Filip Vecheta.

Mladší dorostenec Slovácka v Mnichově trénoval se staršími kluky v kategoriích U16 a U17, které vede někdejší vynikající kanonýr a německý reprezentant Miroslav Klose. „Byl příjemný, normální chlap, žádná hvězda,“ popisuje setkání s legendárním střelcem Vecheta.

Patnáctiletý, 193 centimetrů vysoký útočník absolvoval v Bayernu několik tréninků i jeden zápas. Na výhře 6:0 se podílel dvěma asistencemi.

V denním programu mu jinak mnoho volného času nezbylo. Dopoledne měl trénink, po obědě zase musel podstoupit zdravotní nebo sportovní testy. Různí odborníci pozorovali hráče při sprintech, změnách směru či jiných cvičeních.



Odpoledne byl další trénink nebo čas na odpočinek či regeneraci.

Luxusní zázemí tréninkového centra mladého Jihomoravana uchvátilo. „Mají tam všechno nové. Nejmodernější přístroje, spoustu hřišť, hodně budov. Tréninkové haly, prostor na rozcvičení, umělé trávy i větší stadion s tribunou,“ popisuje Vecheta.

Pobyt ve slavném klubu si užíval. I když chvíli si musel zvykat na odlišné tempo i návyky. „Je to velký skok, prostě jiná liga. Všechno se dělá v jiné rychlosti, což je pak znát i v zápase,“ líčí.

Kromě Kloseho žádnou jinou bavorskou celebritu nepotkal. I kolem Allianz arény, domovského stánku Bayernu, jenom projížděl. „Áčko trénuje někde jinde, navíc bylo zrovna mistrovství, takže všichni měli volno,“ vysvětluje.

Na stáži v Německu byl společně s dalšími čtyřmi fotbalisty. Z Česka zkoušel štěstí ještě Jáchym Šíp z Olomouce. „Asi nás budou dál sledovat, nevím. Nějaké zprávy se teprve dozvím od agenta,“ zůstává v klidu vysoký forvard.

Kromě zážitků, cenných postřehů a spousty fotografií v mobilu si domů žádný suvenýr nepřivezl. Jednou o stáži v Bayernu bude vyprávět dětem nebo vnukům.



Možná jednou dres slavného klubu navleče i v soutěžním zápase.„Bayern je velkoklub. Šel by tam asi každý. Proč ne,“ usmívá se Vecheta.

Do té doby však musí makat ve Slovácku. O víkendu absolvoval Memoriál Ondřeje Voříška v Ratíškovicích. „Bylo to dobré poměření sil, kvalitní turnaj,“ říká mládežnický reprezentant, který v příští sezoně bude hrát už za dorost.



„Bude to podobné jako v žácích. Chci zase dávat hodně gólů a pomáhat týmu. Snad se umístíme co nejlépe,“ věří. Jednou by chtěl zažít euforii, jaká při světovém šampionátu pohltila Chorvatsko. I Vecheta se totiž zařadil mezi příznivce Modriče a spol.

„V rodině máme chorvatské kořeny z taťkovy strany, takže fandíme jim. Kontakty ale s nikým neudržujeme, jezdíme tam jenom na dovolenou,“ dodává s úsměvem Vecheta.