Má velkou motivaci. Navíc cítí šanci, že by od nového trenéra Romana Pivarníka, který jej mimochodem po sobotním povedeném přípravném zápase s Nitrou veřejně chválil, mohl dostat víc příležitostí, než tomu bylo za bývalého kouče Michala Bílka. Osmnáctiletý záložník Fastavu Patrik Slaměna proti šestému týmu slovenské ligy ukázal svůj potenciál. Parádní výkon korunoval dvěma gólovými střelami, kterými přispěl k jednoznačné výhře Zlína v poměru 5:0.

„Zápas mi vyšel. Vždycky to ale může být lepší,“ ví mládežnický reprezentant. Člen národního týmu do devatenácti let udělal výkonnostní pokrok a v zimní přípravě potvrzuje, že do kádru ligového mužstva patří právem. Proti Zlatým Moravcům ještě tolik nezářil, ale s Nitrou odehrál zlínský talent povedené střetnutí. „Se zápasem jsem spokojený. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Něco jsme si také v pátek nacvičovali, dokonce se nám z toho podařilo dát i gól,“ těší Slaměnu.

Odchod oblíbeného a zároveň respektovaného trenéra Bílka všechny ševce zaskočil. Stejně tomu bylo také u mladého fotbalisty. „Vůbec jsem to nečekal,“ přiznává. „Dozvěděl jsem se to ve středu večer, když jsem šel spát. A na druhý den ráno už nám to oznámili v klubu,“ říká.

Sám trenérskou rošádu neřeší. Ví, že v týmu je na to, aby hrál. Nic jiného ani neřeší. „Prostě přišel nový trenér a všechno si zatím sedá. Já si ale myslím, že to klapat bude,“ pronesl Slaměna.

Zároveň cítí, že by pod koučem Pivarníkem mohl dostávat více prostoru. Jak se se šancí naloží, ovšem záleží pouze na samotném hráči. „Pokaždé, když přijde nový trenér, tak je u všech hráčů větší motivace. On nás až tolik nezná, my se zase chceme ukázat co nejvíc,“ připomíná.

Sobotní přípravný duel s Nitrou Pivarníkovi ukázal, že s talentovaným fotbalistou může na jaře počítat. Chci na sobě dál pracovat. Doufám, že dostanu šanci,“ prohlásil. Dobře ale hrála většina zlínského týmu. Výsledek 5:0 je toho důkazem. „Byl to nepříjemný, důrazný soupeř. My jsme se snažili kombinovat a vyšlo nám to. Vstřelili jsme hezké branky, pak už se nám hrálo lépe,“ uvedl.

Rozjeté ševce nezastavil slovenský protivník ani kruté podmínky. „Výkyvy počasí nejsou příjemné,“ líčí Slaměna. „Ještě v pátek bylo celkem teplo, a v sobotu už panovala zima. Musíme si ale na to zvyknout,“ říká.

Příští víkend se ale hráči Fastavu ohřejí. Na Tureckou riviéru ovšem neletí za teplem, nýbrž za tvrdou prací. Na herním soustředění v Beleku absolvují Jiráček a spol. několik tréninku a také tři přípravné zápasy. „Čekají nás silní zahraniční soupeři. Já se na týmy těším. Doufám, že dostanu šanci a ukážu se,“ přeje si.

Blížící se start jarní části FORTUNA:LIGY v kabině Fastavu ještě nikdo neřeší. „Pořád jsme v přípravě. Snažíme se odmakat každý trénink na sto procent. Že bychom se na to upínali, se nedá říct,“ dodává Slaměna.

Třeskuté derby se Slováckem přitom pomalu klepe na brány Letné. Zima nezima.