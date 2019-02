/ROZHOVOR/ Když to nejde, zavolejte do Příbrami a domluvte si zápas. Fotbalisté Slovácka lepšího soupeře ve FORTUNA:LIZE asi momentálně nemají. Celek z Uherského Hradiště vyhrál nad Středočechy počtvrté za sebou, navíc znovu bez inkasované branky. Příbram nedala Moravanům gól už 427 minut.

Lukáš Sadílek | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Hlavně díky tomu Vlachovského výběr u Litavky ukončil černou sérii osmi porážek v řadě. Daníček a spol. ve 14. kole nejvyšší soutěže zvítězil přesvědčivě 3:0 a odpoutal se z posledního místa tabulky na čtrnáctou pozici. Mezi střelci byl i střídající Lukáš Sadílek. „O remíze jsme se vůbec nebavili. Chtěli jsme těžký zápas zvládnout za tři body, které jsme potřebovali jako sůl. Výhra v Příbrami nám může obrovsky pomoct,“ cítí dvaadvacetiletý záložník a autor tří ligových branek.



Nezapomněli jste se radovat?

Trošku jsme zapomněli, jaký je to pocit, když se vyhrává. Po zápase jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Je to příjemné. Snad se budeme radovat i za týden.



Jak hodnotíte utkání?

Bylo hodně bojovné se spoustou nepřesností. Příbram začala docela dobře. My jsme to hlavně oddřeli. Od všech hráčů byl vidět velký charakter. Ve druhém poločase jsme se konečně prosadili i gólově. Potřebovali jsme proměnit šance, které si vytváříme, což se nám tentokrát podařilo.



Co zápas rozhodlo?

Rozhodující byla efektivita. I když nám to v některých fázích zápasu nešlo fotbalově, tak jsme prostě bojovali a nakonec jsme tam góly dotlačili. Žádná branka nebyla vyloženě krásná, pokaždé se tam balon nějak poodrážel. To my ale teďka potřebujeme.



Jak byste popsal vaši trefu?

Já už si ani nevybavuji, jak to přesně bylo. (úsměv) Vím jenom, že Kuchtič to tam vedl po lajně. Obešel obránce a už byl na brankové čáře. Já jsem se rozmýšlel, zda mám do pokutového území soupeře vůbec jít. Udělal jsem pár kroků a balon se ke mně odrazil. Se štěstím jsem to trefil do branky.





Cítil jste, že zápas v Příbrami, byl pro vás jeden z klíčových?

Bavili jsme se o tom před zápasem. Všichni jsme věděli, jak důležité utkání je a že v Příbrami prostě musíme vyhrát. Chtěli jsme si zvýšit sebevědomí do zbývajících podzimních zápasů, ve kterých také potřebujeme bodovat, abychom se odlepili od konce tabulky a posunuli se trochu výš.



Jaké to bylo na posledním místě tabulky?

Hrozný pocit. Psychicky to bylo náročné. Člověk to i na trénincích vnímá, nebylo to takové uvolněné. Všichni jsme byli stažení, protože jsme věděli, že tady bodovat prostě musíme. Situace nebyla příjemná, o to je výhra příjemnější.



Zatrnulo vám, když domácí tým v první půli dvakrát zahrozil?

Bylo to nepříjemné. Příbram hrála dobře, místy nás zatlačila. Měla jednu, dvě šance. I Matouš Trmal ale výborně chytá. Ve druhém poločase výborně vytáhl Voltrovu střelu. Stál jsem zrovna za brankou, takže jsem věděl, že by to byl gól. Na druhé straně se to k Zajovi (Tomáš Zajíc – pozn. red.) odrazilo, dal vedoucí gól a v tu chvíli to z nás všech spadlo a najednou jsme se začali dostávat do šancí a proměňovat je.