Zahraniční akvizice se v dvojzápase s nizozemským Alkmaarem a kazašským celkem FK Žetis nepředvedly, proto vedení prvoligového Slovácka testy s trojicí hráčů po soustředění v Turecku ukončilo.

Střední záložník Nikos Anastasopoulos, Bosňan Muhar Čivić ani urostlý srbský stoper Nemanja Mirosavljevič trenéra Martina Svědíka svými výkony nijak zvlášť nepřesvědčili, na jaře hájit barvy celku z Uherského Hradiště nebudou.

„Očekávali jsme od nich víc,“ přiznává manažer prvního týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

„V tuto chvíli to není přesně to, co hledáme a potřebujeme, proto jsme testy těchto hráčů ukončili,“ přidává bývalý reprezentant Makedonie.

Vedení Slovácka se nyní poohlíží jinde. V klubu cítí, že je potřeba kádr doplnit.

„O posílení mužstva jednáme. Máme vytipované hráče z české ligy i ze zahraničí. Chceme přivést hráče, kteří budou připravení hrát rovnou za ligový tým. I když jednání nejsou jednoduchá, chceme, aby případné posily s námi absolvovali herní soustředění v Turecku,“ říká Šumulikoski.

Jedenáctý tým FORTUNA:LIGY se do Beleku vrací na konci ledna. Činovníci z Uherského Hradiště tak mají na dotažení přestupů či hostování necelé dva týdny.

„Nyní se soustředíme na jednání s těmito hráči i jejich kluby,“ uvedl Šumulikoski.

Fotbalisté Slovácka se po návratu z Turecké riviéry budou připravovat v domácích podmínkách. Střídat budou umělé trávy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Uherském Brodě.

Fanouškům se Daníček a spol. představí pouze v sobotním zápase v Kroměřiži, kde se hraje od jedenácti hodin.

V sestavě ligového týmy by měli být i brankář Trmal se záložníkem Havlíkem, kteří úvodní dva přípravné zápasy kvůli drobným zdravotním problémům vynechali.

„Oba už by měli být v úterý na tréninku,“ hlásí Šumulikoski.