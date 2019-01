Spekulace se potvrdily, reprezentace České republiky se utká 26. března v přátelském utkání s Brazílií. Jaroslav Šilhavý neskrýval nadšení a už chystá plány, jak těmto zvučným soupeřům čelit.

Trenér České fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý odtajnil svou první nominaci na TK na FAČR 3.října. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Je jasné, že zápas s esy světového fotbalu bude pro Českou republiku svátek. Mnohem důležitější zápas se však uskuteční o čtyři dny dříve, kdy sehraje reprezentace kvalifikační duel s Anglií.

Dvojutkání s Anglií ve Wembley a posléze s Brazílií bude extrémně náročné, ale teď asi spíše převládají pocity nadšení ze soupeře, že?

Stoprocentně. Dostat Brazílii do Prahy asi nebude nic jednoduchého a vedení FAČR patří obrovské poděkování. Hráči, trenéři i realizační tým, zkrátka my všichni si to užijeme. Těšíme se na to.

Co se vám jako první vybaví, když se řekne reprezentace Brazílie?

Skvělé mužstvo, skvělí jedinci. Brazilci hrají po celém světě. Patří k nejlepším a z hlediska atraktivity a historie je Brazílie pojem ve fotbalovém světě.

Jak jste vnímal Brazílii na mistrovství světa v Rusku?

Jsou to skvělí fotbalisti a hračičkové, ale museli se přizpůsobit tomu, že to nejde hrát pouze dopředu a dozadu nic. O tom se přesvědčili předchozí mistrovství, když prohráli vysoko s Němci. Tam podle mě nastal ten zlom. Zjistili, že musí hrát i dozadu, což se jim zatím daří. Na mistrovství světa se však ukázalo, že Belgie hrála velmi dobře. Už to není takový rozdíl, že je Brazílie nejlepší a evropské týmy outsidery. V tomto utkání neuspěli. Fotbal se vyrovnává a možná proto už nedosáhli na titul mistrů světa nějakou dobu.

Jaké největší individuality z kádru Kanárků byste vypíchl?

Jednoznačně Neymar. To je bez diskuze. Pak Marcelo, to je přesně ten typ hračičky či třeba Casemiro, to je prototyp té hry, kterou jsem zmiňoval.

Nejde z jejich ofenzivní síly trochu strach?

Ofenzivní sílu mají obrovskou. V zápasech s těmito mužstvy roste prestiž i kvalita týmu, takže věřím, že hráči se na to taky těší. Anglie a Brazílie jednoznačně patří mezi nejlepší mužstva na světě.

Rodí se vám v hlavě už plán, jak takového soupeře zastavit?

Hlavní příprava bude jednoznačně na Anglii. To bude pro nás hodně důležitý zápas. S Brazílií to nebude o body, ale o prestiž a o to, abychom se před domácími diváky ukázali. Věřím, že sehrajeme důstojné utkání.

Plní se vám trenérské sny? Zápas ve Wembley, poté další takový zvučný tým…

Je to nádherné. Úvod roku je tedy raketový. Do Ligy národů ta utkání podle mě nebyla špatná a prestiž jsme trochu narovali. Tento dvojzápas bude pro lidi úžasný. Je to dárek do nového roku jako hrom. Proti Brazílii jsem si zahrál někdy v mládežnických reprezentacích, myslím, že to byla devatenáctka. Ve Wembley už jsem byl asistentem Petra Rady a hráli jsme tam 2:2. Kdyby to dopadlo jako tenkrát, určitě bych se nezlobil.

Hráči si budou určitě horlivě měnit dresy. Plánujete něco podobného mezi trenéry?

Ani ne. Není to můj zvyk, že bych si vyměňoval dárky s trenéry.

Do zápasů zbývají dva měsíce. Co máte v plánu v nadcházejících dnech?

Začínají soutěže v Německu, Itálie měla kratší přestávku a to samé i Turecko. Teď v sobotu hraje Slavie přípravu a v neděli jedeme do Norimberku. Musíme zjišťovat stav hráčů, herní vytíženost a případná zranění.

Sledujete bedlivě situaci i kolem Bořka Dočkala?

Věřím tomu, že všechno se dá vyřešit. Nemám od něj ale žádné aktuální informace. Mé přání je, aby někam patřil a někde hrál. Čím blíže k domovu, tím lépe.