Ronaldovi nicméně nelze upřít snaha. Na svatyně Verony, Lazia i Parmy totiž dohromady vyslal 23 střel. To je zdaleka nejvíc ze všech hráčů, kteří se ještě v pěti elitních evropských ligách v letošním ročníku netrefili – druhý je Valentin Rongier z francouzského Nantes s patnácti pokusy.



„Všichni na tom budeme lépe po reprezentační pauze, tehdy liga doopravdy začíná,“ žádá fanoušky o trpělivost jedenapadesátiletý kouč. To, že kapitán portugalského národního týmu čich na góly má, je přece jen zřejmé už z minulosti – jeho bilance v Realu Madrid činila 450 branek ve 438 kláních.

Všechny členy Ronaldova fotbalového „klanu“ však střelecká smůla netrápí. Premiéru v soutěži do devíti let si totiž o víkendu odbyl také syn turínské hvězdy, Cristiano junior, přičemž si připsal hned čtyři branky. Především díky jeho výkonu pak naděje Juventusu smetly Parmu 7:1.

Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr