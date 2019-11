Pokuty v Chelsea. Co vyjde na víc než půl milionu? A kolik je za zvonění mobilu?

Kdo hraje fotbal třeba na nižší úrovni, určitě to taky zná. Přijdete pozdě na trénink a hned dostanete nějakou tu tréninkovou porci navíc, nebo třeba hodíte pár korun do klubové kasičky. To když přijdete pozdě na trénink londýnské Chelsea, bude vás to stát krapet víc. A to není zdaleka vše.

Fotbalista londýnské Chelsea Willian | Foto: Profimedia