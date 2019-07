I když se zkušený šestatřicetiletý navrátilec z Plzně střelecky neprosadil a na hřišti vydržel něco přes hodinu, svým výkonem přispěl k senzačnímu triumfu v Generali Areně, kde celek z Uherského Hradiště triumfoval poprvé v klubové historii.

Moravané na Letné až doposud získali jediný bod. V srpnu roku 2004 byl u toho také Petržela. Bývalý reprezentant přinesl Slovácku štěstí i tentokrát.

„Kluci mi něco říkali, až když se blížil konec zápasu, že tu nikdy nevyhráli. Je to super,“ radovala se největší letní posila týmu z východní Moravy.

Sparta prohrála první ligový zápas naposledy před devíti lety. Horší premiéru než nový kouč Sparty Václav Jílek zažil pouze Jaroslav Hřebík v roce 2001, kdy tehdy Pražané vyhořeli v Blšanech 0:3.

„Nečekali jsme to. Ale využili jsme, co nám trenér řekl. Vstřelili jsme dva góly a pak už to udrželi,“ uvedl Petržela.

První šok způsobila Letenským střela Kalabišky zblízka, favorita pak dorazila trefa kapitána Daníčka po další ztrátě protivníka uprostřed hřiště.

„Podařilo se nám dát brzy góly, pak Sparta znervózněla. Nedokázala hrát, jak je zvyklá. Diváci jí taky moc nepomohli,“ míní Petržela.

I když domácí fanoušci na něj často pískali a bučeli, duel proti bývalému klubu si užil. Na trávníku vydržel jenom do 66. minutě, pak se raději nechal vystřídat.

„Ještě mám herní manko. Pomalu se sžívám s kondicí a nasazením. Jsem rád, že jsem vydržel hodinu, už jsem toho měl plný brejle,“ přiznala největší letní posila Slovácka.

Po povedeném utkání si ale v kabině se spoluhráči rád zakřičel a pak koukl na mobil, kam mu chodili gratulace. „Už jsem se díval a mám tam nějaké zprávy,“ usmíval se Petržela.

Na bývalého parťáka nezapomněli ani kamarádi z Plzně.

„Jo určitě. Volali jsme si i před zápasem, že se jim budeme snažit pomoct hned na startu. Určitě nám kluci pošlou něco do šatny na Slovácko,“ věří bývalá opora Viktorie.

Lepší vstup do sezony si celek z Uherského Hradiště nemohl ani přát.

„Musíme krotit emoce. Je to nadstandardní výsledek, ale je třeba ho potvrdit doma s Českými Budějovicemi,“ ví Petržela.