Potřeboval by soupeřovu vítěznou auru. Trenér Jindřich Trpišovský ještě při angažmá ve Slavii nepoznal bolest, již způsobí neúspěch v derby. To Václav Kotal, kouč Sparty, je na tom obráceně. Slavii ještě neporazil.

Naposledy v neděli k tomu měl vskutku daleko, úřadující mistr ligy vyhrál na Letné jasně 3:0. Jeho převaha bila do očí. „Nikdo si to takhle nepředstavoval,“ utrousil po utkání domácí zadák Dávid Hancko.

Co se nepovedlo jeho šéfovi Kotalovi? Bylo toho víc i proto Sparta padla.

Odvaha

Démonem derby se stal slávista Abdallah Sima, devatenáctiletý junák, který zapsal dvě branky. „Když dal druhý gól, problesklo mi hlavou, jak dlouho ho můžeme ještě udržet a co bez něj pak budeme dělat,“ pronesl kouč Slavie.

Co to má společného s Kotalem? Trpišovský prostě Simu hodil do vody, když viděl, že je nachystán.

Sparta například mladého Adama Karabce pořád jaksi chrání, radši přivádí z ciziny bývalé české reprezentanty. Ladislav Krejčí starší budiž (zatím) důkazem toho, že to je slepá cesta.

Rozhodnost

Letenští dostali v derby neskutečnou šanci. Za stavu 0:0 kopali penaltu, jenže útočník Lukáš Juliš ji zazdil. „Byli určeni on a Bořek Dočkal, pak je na hráčích, jak se dohodnou,“ objasňoval Kotal.

Ne, v tomto případě měl zasáhnout. Dočkal je kapitán, šéf, klasický exekutor penalt, kope je i v národním mužstvu. Kotal měl dát jasný pokyn. Nestalo se a Sparta ztratila šanci na úspěch.

Alibismus

První gól Slavie padl po rohu, Sparta naprosto selhala v bránění skokana Simy. Nikdo ho nezbrzdil, nikdo s ním nešel do souboje. „Na Simu jsme se připravovali, výskok má výborný. Byl půl metru nad našimi hráči,“ hodnotil Kotal. „Já nevím přesně, kdo ho měl bránit. Standardky mají na starost asistenti.“

To je alibismus první kategorie. On je přece boss! Nemůže se schovávat.

Nářky

Kotal už takový býval v minulých dobách. Ve Spartě se držel, ale nyní se občas připomene. Rád si postěžuje na hráče, vinu hodí především na ně.

„Mně se ten způsob hry taky nelíbil. Rychle kombinovat můžou všichni hráči. Než naši hráči přepnou, tak to strašně dlouho trvá,“ hodnotil prohru. Ano, měl pravdu. Jenže on je tím mužem, který má fotbalisty popostrčit, nutit. A když jeho představy opakovaně neplní, vyměnit je.

Kvalita

Tento punkt nejde jen za ním, přestože se podílí na tvorbě mužstva. Především sportovní ředitel Tomáš Rosický musí vidět, že Sparta individuálně na Slavii nestačí. Má prostě horší hráče.

Důkaz? Vystoupení v Evropě, kde udolala jen zoufale zoufalý Celtic Glasgow, i zápasy s domácí elitou. V Plzni prohrál Kotalův tým 1:3. Rozdíl třídy byl patrný i v derby. Toť realita.