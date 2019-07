Slávisté doufali, že se jim povede velkou oporu udržet, ale marně. Śéf klubu Jaroslav Tvrdík už se na twitteru s Delim rozloučil. "Napsal jsi mi, že jsem více než Tvůj šéf, že jsem jako Tvůj táta. A že nyní potřebuješ moje požehnání na cestu za novými výzvami. Je to hrozně těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět. Ale máš právo udělat to nejlepší pro svoji rodinu a štěstí. V Edenu budeš vždy doma, Titáne!" napsal Tvrdík.

Deli přišel do Slavie v lednu 2015 ze Sparty a s červenobílými získal dva ligové tituly i dvě vítězství v domácím poháru. Podílel se také na letošním postupu do čtvrtfinále Evropské ligy.



Zájem o něj měli podle médií rovněž Glasgow Rangers, ale nakonec ho získají Bruggy. V belgickém mužstvu má nahradit nizozemského stopera Stefana Denswila, který minulý týden přestoupil do Boloni. V obraně patnáctinásobného mistra Belgie se Deli setká s bývalým spoluhráčem ze Slavie Ukrajincem Eduardem Sobolem, který přišel před týdnem na roční hostování ze Šachtaru Doněck.