Chytil svou první penaltu v ligové kariéře. I zásluhou Martina Berkovce se fotbalisté Karviné proti Plzni vzepjali k výbornému výkonu a byli proti mistrovi blízko bodu. Nakonec prohráli těsně 0:1.

Martin Berkovec - opora Karviné. | Foto: Ladislav Adámek

V 17. minutě dostali hosté k dispozici pokutový kop, který však Berkovec plzeňskému kanonýrovi Krmenčíkovi chytil. Kulantně řečeno – rozhodčí Orel v první půli nebyl domácím nijak nakloněn, docílil tím ale jedině toho, že se zdravě naštvali a neuvěřitelně semkli, jak už tomu v podobných případech bývá. Zkrátka a dobře, Karviná předvedla nejlepší výkon sezony.

Martine, znamená pro Karvinou zápas s Plzní to pravé povzbuzení do pokračování soutěže?

Je třeba takto hrát, tohle už byl velmi dobrý ligový výkon. Ale nesmí přijít výpadky jako venku na Slavii nebo v Jablonci, abychom zase k podobným výkonům nesklouzli. Je to šance, jak se chytit.

Připadalo mi, že jste se zvedli až po té vaší chycené penaltě, vnímáte to stejně?

Ano, byl to ten impulz. Podobné momenty vás nakopnou, my jsme pak konečně začali hrát. Většinou totiž začneme hrát až v době, kdy prohráváme o dva tři góly. Teď jsme se chytili dřív.

Věděl jste hned, kam půjdete?

Ne, byla to intuice. Ani nevím, kam Krmenčík kope penalty. Ale věděl jsem, že musím skočit. Na Slavii jsem zůstal stát a nevyplatilo se mi to. Tak jsem to tentokrát tipnul doprava a vyšlo to.

Jak se vám líbil výkon mužstva?

Dozadu dobrý. Plzeň měla jen nějaké závary, ve druhé půli si ani nevybavuji nějakou její tutovku. Překvapilo mě, že jsme po přestávce drželi míč a tlačili. Aspoň jsme si ověřili, že jsme schopni odehrát výbornou partii i proti Plzni, která dokonce zdržovala. To mě taky překvapilo. Ale kýžený bod nemáme, zato soupeř čtvrtou výhru 1:0 v řadě. Asi to tak umí hrát.

Z vašeho pohledu ale může jít o krok správným směrem, nebo ne?

Určitě je to herní obrat, na který se čekalo. I když ani proti Boleslavi jsme nehráli vůbec špatně, jen jsme směrem dozadu předváděli strašné blbosti. Dneska jsme se toho vyvarovali. A navíc víme, že se můžeme s naší hrou prosadit i proti silnějším soupeřům.

Končí vám "vražedný" los. Co očekáváte od další série zápasů s mnohem přijatelnějšími soupeři?

Věřím, že se už chytneme. Díval jsem se na los, už je to příznivější, ale na druhou stranu už musíme bodovat, není cesty zpět. Prohrávání už bylo dost, teď je čas vyhrávat.

Začnete už v dalším kole? Ke slezskému derby s Opavou míříte do Brna…

Paradoxně. No, oba celky budou venku, tak se o to popereme.

Bude podle vás hrát nějakou roli, že Opava o víkendu schytala v Mladé Boleslavi tenisový výsledek 1:6?

Nebude. My taky chytili nějaké čtyřky. Ono už se to potom veze, když dostanete nějaké rychlé góly, najednou je to o tři, o čtyři. Někdy se to prostě rozjede. Pro nás je to naopak nevýhodné, protože Opava po tom debaklu asi dostane "céres", vyžerou si to a na nás budou o to připravenější a odhodlanější to napravit.