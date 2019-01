Zápasy evropských pohárů si v tomto týdnu protrpěl. Nejprve v duelu Ligy mistrů jeho Plzeň dostala v nastaveném čase z penalty vyrovnávající gól od CSKA Moskva, o den později pak naprosto stejným způsobem přišel o cenný bod z Rennes Jablonec, jemuž Luděk Pernica ještě na jaře pomáhal k postupu do Evropské ligy.

Plzeň i Jablonec přišly o body až v nastaveném čase po trochu sporných pokutových kopech. Jak jste to prožíval?

Horší to možná bylo u televize při zápasu Jablonce. Na hřišti jsem to až tolik nevnímal. Samozřejmě jsme pak ale byli v kabině hodně zklamaní, když jsme vedli už 2:0, a nakonec máme jen bod. Byl to prakticky vyhraný zápas a podle mě byla ta penalta docela přísná.

Výkon proti CSKA byl slibný, ale teď vás čekají týmy většího kalibru AS Řím a hlavně Real Madrid…

Odmalička fandím Realu, takže zahrát si na stadionu Santiago Bernabéu by pro mě byl splněný sen. Pokud nastoupím, tak to bude zážitek. Mám tam několik oblíbenců, ale dres bych si nejraději vyměnil s někým ze stoperů Sergio Ramosem nebo Varanem. Trochu nás mrzí, že si už nezahrajeme proti Ronaldovi, který odešel do Juventusu, ale i tak je v Realu obrovská kvalita. Snad neuděláme ostudu.

Znělku Ligy mistrů jste si přímo na trávníku vyslechl ve středu poprvé. Je to velký skok?

V evropských pohárech jsem toho moc neodehrál, s Jabloncem jsem nastoupil jen proti Ajaxu a FC Kodaň. Teď nás čekají ještě větší esa. Nejen z Realu, třeba v Římě to bude Edin Džeko, který se dostal z Teplic až do evropských velkoklubů.



Angažmá v kvalitním zahraničním týmu je snem většiny fotbalistů. Je to u vás stejné?

To je asi normální. Mně by se nejvíc líbila Anglie, fascinuje mě tam atmosféra během zápasů a taky to, že všichni makají na sto procent do poslední minuty. Dřív jsem fandil Port-smouthu, ale ten teď hraje až třetí ligu. Takže nejprve budou muset postoupit aspoň o jednu soutěž výš, abych o nich uvažoval (úsměv).

Po přestupu z Jablonce jste v nabitém plzeňském kádru rychle získal místo v sestavě, v lize jste zatím nechyběl ani minutu. Nejste tím sám překvapený?

Proti CSKA jsem čekal, že dostane důvěru spíš Lukáš Hejda, který toho v pohárech odehrál mnohem víc. V přípravě mi pomohlo, že další stopeři byli zranění. Nastupuju zatím pravidelně s Romanem Hubníkem, který je hodně rychlý a neprohraje skoro žádný souboj.

Dalším logickým krokem by byla pozvánka do reprezentace. Neštvalo vás, že místo středních obránců trenér Jarolím pro Ligu národů nominoval šest krajních beků?

Je pravda, že tam byli ze stoperů jen Kuba Brabec a Tomáš Kalas. Jsem k sobě ale docela kritický a myslím, že jsem v poslední době nepodával tak oslnivé výkony, abych si mohl dělat nároky na místo v nároďáku.



Teď by se mohly vaše šance zvýšit, protože český tým převzal trenér Jaroslav Šilhavý, který si vás kdysi vytáhl do Jablonce…

Už mi pár kamarádů volalo, že mám teď místo jisté. Já si to nemyslím, máme dost kvalitních obránců v zahraničních ligách. Především ale čekám víc od sebe, teprve potom můžu uvažovat o reprezentačním dresu.

Máte čas sledovat výkony Zbrojovky, v níž jste strávil většinu dosavadní kariéry?

Je teď často v televizi, naposledy jsem viděl zápas v Prostějově. Byl to zvláštní pocit, Zbrojovka patří do první ligy. Teď přišel trenér Šustr, kterého pamatuji z dorostu, tak jsem zvědavý, jak se mu bude dařit. Z kluků ale už skoro nikoho pořádně neznám, zůstal tam snad jen Milan Lutonský. To už je víc bývalých spoluhráčů ze Zbrojovky u nás v Blansku, které letos vede divizi. Na dálku kluky sleduju, ale domů se dostanu tak jednou za půl roku.

V říjnu se ale na jižní Moravě objevíte, protože Plzeň bude hrát ve třetím kole MOL Cupu ve Vyškově. Co pohárovému losu říkáte?

Už mi volal Honza Trousil, který teď Vyškov trénuje. Ptal se, jestli vůbec víme, kde to je, abychom po cestě někde nezabloudili. (smích) To bude ale v pohodě, protože spoluhráč Milan Petržela odsud pochází. Já se zase potkám třeba s Danem Přerovským, se kterým jsem hrával v Brně. Už se na to celkem těším.

Autor: Antonín Zabloudil