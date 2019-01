Letecká kontrola potvrdila, že letoun na trase z francouzského Nantes do velšského hlavního města se pohřešuje. Zástupci fotbalového klubu Cardiff City reportérům televize Sky News potvrdili, že se v současné době snaží zjistit, jestli se nová posila na palubě letounu skutečně nacházela.

Osmadvacetiletý Argentinec nereaguje na zprávy a není možné se s ním spojit. V posledním příspěvku na sociálních sítích se Emiliano Sala před cestou na Ostrovy rozloučil se svými bývalými spoluhráči. Francouzská policie již potvrdila, že ztraceným letounem cestoval.

„Pobřežní stráž v Guernsey obdržela okolo půl deváté večer od letové kontroly zprávu, že malé osobní letadlo zmizelo z radarů zhruba 24 kilometrů severně od Guernsey, zahajujeme rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci,“ uvedla policie z ostrova, který patří mezi závislá britská území.

„Jednomotorový letoun PA-46 Malibu byl na cestě z Nantes ve Francii do Cardiffu ve Walesu. Na palubě byli dva lidé. Vytvořili jsme pátrací model na základě předpokládané pozice stroje a na místo vyslali veškeré dostupné prostředky,“ doplnili policisté. Pátrání bylo v noci přerušeno kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám a pokračuje znovu od úterní osmé hodiny ranní. Zatím se však nepovedlo objevit žádné stopy letounu.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available