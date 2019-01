Obránce Stefan Simič se konečně dočkal. Ve čtvrtek večer si odbyl soutěžní premiéru v barvách slavného AC Milán. V zápase Evropské ligy proti Dudelange naskočil do základní sestavy.

Stefan Simič | Foto: ČTK/EMPICS/Nick Potts

Na zádech netradiční fotbalové číslo 56 a po levé ruce Cristian Zapata, velezkušený kolumbijský obránce, který má na kontě 270 zápasů v italské Serii A a dalších 56 v dresu národního týmu. Tak vypadal debut Stefana Simiče v soutěžním utkání AC Milán.



A mohla být značně neveselá. Lucemburský „trpasík“ totiž italský velkoklub zaskočil a po nerozhodném prvním poločase se dostal v úvodu druhého dějství dokonce do vedení. Ještě v 66. minutě svítil na tabuli stav 1:2, pak si ale Stelvio srazil míč do vlastní brány a odstartoval favoritův obrat. Italský celek si pak připsal ještě tři branky, jednu z nich si opět dali hosté sami, a dovedl zápas do vítězného konce.



Třiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie u toho byl až do závěrečného hvizdu a hned po utkání sděloval své pocity novinářům. „Cítil jsem se připravený a jsem opravdu šťastný. Snažil jsem se zůstat po celý zápas soustředěný. Je škoda, že jsme dostali dva góly, ale důležité je, že jsme vyhráli. Otočili jsme to a tři body si zasloužili,“ zhodnotil zápas pražský rodák pro klubový web.

Se zkušenějším parťákem ve stoperské dvojici se mu hrálo dobře. „Chovám k němu velkou úctu jako ke člověku i jako k hráči,“ vysekl Zapatovi poklonu. „Ale dobře vycházím se všemi hráči. AC Milan je nejlepší a pro mě to jsou první kroky v mé kariéře,“ ví dobře. „Vždy se budu snažit ze sebe dát to nejlepší,“ slibuje Simič.