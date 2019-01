Cítí, že mužstvo po slušném podzimu potřebuje okysličit, ale posily zatím pečlivě vybírá. „Určitě k nějakému pohybu v kádru dojde,“ slibuje nedočkavým fanouškům sportovní ředitel zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

Vedení moravského klubu nevyšly námluvy se záložníkem Trnavy Jakubem Radou, zahraničnímu angažmá dal zase přednost brankář Dušan Melichárek. Jednání s dalšími vytipovaným borci však pokračují, žádná nová tvář ale zatím do Baťova města nedorazila. „Něco máme rozjednáno. Uvidíme, jestli se to uskuteční a v jakém časovém horizontu se to dotáhne,“ přemítá Grygera.

Současnému týmu věří. „Kádr je kvalitní. Pokud nikdo nepřijde, nic se nestane,“ myslí si bývalý krajní bek Juventusu a české reprezentace.

Každopádně známý funkcionář by rád doplnil všechny řady. Přetlak vidí pouze v útoku, takže i po odchodu nejlepšího střelce Beauguela do Plzně na příchod forvarda netlačí. „Máme čtyři útočníky a když, tak si můžeme pomoct hráči ze zálohy,“ připomíná.

Tým pilně trénuje

Podle Grygery je důležité, že jsou všichni fotbalisté na začátku zimního drilu zdraví a připravení trénovat. „Pozitivní je, že jsou všichni fit a že je celý kádr kompletní. Tedy kromě těch, co odešli,“ říká.

Ševci zatím zacelili díry po odchodech Beauguela, Lukáše Holíka a Chorvata Baliće z vlastních zdrojů. Z hostování v Mladé Boleslavi se vrátil Bosňan Džafić, šanci ukázat se dostali šikovní dorostenci Cedidla a Jan Hellebrand.

Všichni začali o víkendu s tréninkem, který poznamenaly náročné podmínky v podobě sněhu, deště a teploty kolem nuly. I když některé ligové celky odletěly hned po Novém roce za teplem do zahraničí, fotbalisté Fastavu absolvují u moře pouze jedno soustředění. „Příprava je letos kratší, cestování by bylo hodně,“ dodává Grygera.