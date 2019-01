/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Běžná kamera? Asi vás to překvapí, ale i v dnešní éře mobilů je to více než neocenitelný pomocník. Své místo našla ve fotbale. Trenéři díky videozáznamu zjistí, kdo z hráčů chyboval. A kdo si příště nezaslouží místo v sestavě (a v kádru).

„Analyzuji to podle svého pocitu. Obvykle se mi potvrdí to, co vidím z lavičky,“ uvedl Jozef Weber, kouč fotbalistů Mladé Boleslavi.

Snad nejvíce se kamera hodí v přípravném období. Některé týmy ji berou na každý mač. „Vzpomínám si na zápas proti bulharskému Razgradu. Na sestřihy a analýzy měli osm lidí,“ prozradil Martin Lísal, tiskový mluvčí Zbrojovky Brno.

V českých reáliích (pokud odhlédneme od Slavie, Plzně a Sparty) je to trochu jiné. Videokameru na stativu ovládá, kdo je volný. Třeba asistent, funkcionář nebo zraněný hráč.

Přesně takhle to fungovalo i během soustředění českých mužstev na Maltě. Důkazem budiž příklad Táborska.

Druholigový tým využil v netradiční roli Christiana Frýdka. Syn slavného otce, jenž na jihu Čech hostuje ze Sparty, netrénoval s týmem. Plaval, vyklusával. A točil pro kouče Petra Mikolandu.

„Dělá mi to problém, protože koukám, co se děje na hřišti a zapomínám natáčet,“ usmál se.

Na Letné jdou s dobou

Ale nemyslete si, že by ho to zaskočilo. „Není to pro mě zas až taková novinka,“ řekl Frýdek, který již za pár dní oslaví 20. narozeniny. Od mládí působil na Letné, kde jsou napřed.

Otázkou je, zda to není ke škodě… „Poprvé jsem se s tím setkal už v žácích. Za tu dobu se toho moc nezměnilo, ani výsledné rozbory,“ přiblížil talentovaný hráč.

Možná byste si řekli, že v éře televizních přenosů je vlastní kamera zbytečná. Velký omyl.

Trenéry totiž nezajímají jen jednotlivé akce či fotbalisté kolem balonu. Sledují celý tým, pohyb na hřišti. „A proto si to natáčíme radši sami. Nemáme jistotu, že bychom to dostali v této kvalitě,“ vysvětlil Jiří Koros, mluvčí Mladé Boleslavi.

Někdy si kouč nechá detaily pro sebe, jindy ukáže dobré (špatné) momenty mužstvu.

Zůstaňme ještě u Mladé Boleslavi. „Dám vám příklad tady z tohoto soustředění. Díky videu jsem mohl hráčům ukázat, že Táborsko sice porazili, ale chyběl jim zápal. Soupeř bojoval o každý míč, oni ne,“ vysvětlil Weber.

Tohle všechno je už běžné. Ovšem v zahraničí šli ještě dál. Nejnovější aféru spustil trenér Leedsu, který přiznal, že díky kameře na dronu špehuje přípravu soupeře.

Je to ještě přijatelné?