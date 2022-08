Čtyřiadvacetiletá hvězda Manchesteru City prozradila, že si slavnou podprsenku zarámuje. „Zarámuju si kopačky, dres a samozřejmě i sportovní podprsenku,“ smála se Kellyová.

V rozhovoru pro deník The Sun se svěřila, že oslavu bez dresu dopředu neplánovala, přišlo to spontánně. „Nikdy by mě nenapadlo, že ten okamžik nastane. Nečekáte, že se to stane. Prostě to tak přišlo.“

Kellyová přitom o evropský šampionát málem přišla. Loni si totiž vážně poranila koleno a musela vynechat olympiádu. „Nasávám všechny ty emoce. Je to zážitek, který se stane jednou za život. Vyhrát před našimi fanoušky je tak výjimečné, je to splněný sen,“ zářila sympatická blondýnka. „Vyhrály jsme Euro a já jsem dala gól. Je to něco neskutečného.“

Roztomilá fanynka dojala spontánností. Díky tanečku se přes noc stala celebritou

Lvice dokázaly pobláznit úplně celou Anglii. Hráčkám pogratulovala k historickému triumfu dokonce i britská královna Alžběta II. „Váš úspěch znamená mnohem víc než jen zaslouženou trofej. Staly jste se příkladem, který bude inspirací pro ženy, dívky i další generace. Proto doufám, že jste na to stejně pyšné jako na výsledek," napsala na Twitteru.

Hrdinka finále doufá, že evropským titulem to nekončí. „Když vyrůstáte, vidíte lidi vyhrávat trofeje – a my jsme teď tady a dokázaly jsme to. Při pohledu na zlatou medaili mám mnohem větší hlad po dalších. Jedna nestačí, chceme víc. Mistrovství světa je za rohem. Chci vyhrávat trofeje,“ sršela emocemi Kellyová.