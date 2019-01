Jestli fanoušci Sparty nemají rádi někoho skoro stejně, jako své úhlavní rivaly ze Slavie, tak je to další tým z pražských Vršovic Bohemians. Je znát, že některé křivdy (skutečné či domnělé) neodvane ani milosrdný čas.

Proč ta zášť? Kvůli tomu, že Klokani úmyslným vypuštěním zápasu zařídili Spartě její jediný sestup z nejvyšší soutěže. To se psal rok 1975. Sparta neprožívala úspěšné období a její trápení se dostalo až do takového stavu, že o záchranu bojovala do posledního kola. V něm doma přivítala Teplice, které rozstřílela 4:0.

Bohemka, která tehdy hrála dirigovaná Antonínem Panenkou na špičce tabulky, nastoupila v Třinci. Tam padla 0:5 a díky o gól horšímu skóre sestoupila Sparta. Na úkor koho? Ano, právě Třince.

Třinecká fraška

Oba zápasy začínaly stejně, ale v Třinci dělali vše pro to, aby se zápas protahoval. Držela se minuta ticha, rozhodčí natahoval přestávku a končilo se až sedm minut poté, co se dohrálo na Letné. Sedm klíčových minut.

V momentě, kdy Sparta porazila Teplice 4:0, platil v Třinci stav 3:0. Soupeři o výsledku samozřejmě věděli a domácí dali Klokanům další dva góly, které jim zajistily záchranu. Podle pamětníků byl klíčovým mužem brankář Bohemians František Kozinka. „Přes něj a jeho bratra zpracovali pět našich klíčových fotbalistů,“ vzpomíná tehdejší sekretář klubu Jaroslav Houška v knize Fotbal na prodej.

„Byla to neuvěřitelná fraška. V desáté minutě 2:0 a měli jsme zaděláno na debakl. Zpočátku se mu snažilo zabránit několik hráčů, ale nakonec i oni rezignovali, když viděli, že proti nim nestojí jen soupeř s rozhodčím, ale také někteří spoluhráči,“ pokračoval.

Aféra se nekonala, vše bylo rychle zameteno pod koberec, jelikož se politicky nehodilo kazit atmosféru po zvolení Gustáva Husáka prezidentem a před blížící se spartakiádou.

Spartě sestup přáli

Bývalý ředitel Bohemians Jiří Steinbroch, který zemřel před šesti lety, kdysi přiznal, že Sparta si takový pád zasloužila.

„Naše rivalita byla na nejvyšším stupni a byli jsme rádi, že to tak dopadlo. Sparta byla protežována, byl to vládní klub. Navíc, když se jí líbil nějaký hráč, tak po něm hned sáhla a všechno jí prošlo. Takže i z tohoto důvodu, kdy si Sparta prakticky dělala, co chtěla, jsme se škodolibě smáli každému sparťanskému neúspěchu,“ říkal.

„Sparťané nám léta sestup určitě vyčítali, na druhou stranu musím podotknout, že celá sezona 74/75 byla neregulérní. Sparta koupila spoustu zápasů a obecně se to vědělo,“ pokračoval Steinbroch ve vzpomínkách.

Rychlý návrat

Sestup ale tehdy Spartě paradoxně pomohl. Klub se pročistil, tým se ve 2. lize ohřál jedinou sezonu a na Letnou si opět nacházeli cestu diváci, kteří stadion často vyprodali. Na poslední zápas s Banskou Bystricí přišlo 33 tisíc návštěvníků.

Od té doby Sparta, na rozdíl od Bohemians, nejvyšší soutěž nikdy neopustila. A také nikdy nezapomněla, kdo ji tehdy potopil.