Pilař byl mimo tým od konce listopadu. Vyřazen byl za veřejnou kritiku trenéra. Po zápase s pražskou Slavií se ohradil proti tomu, že by byl zraněný, jak prezentoval kouč Radoslav Látal. „Asi proti mně něco má. Shazuje mě a poškozuje do budoucna,“ řekl Pilař na trenérovu adresu a požádal o rozvázání smlouvy.

„Zklamal mě, v Německu by si nikdo nic takového nedovolil. Bavíme se o věcech, které proběhly jinak, než se prezentuje,“ reagoval trenér Látal. „Kabinu to nenarušuje, spíš by ji to mělo semknout,“ dodal.

Fraška v Sigmě

Právě hráči Sigmy pak napsali další díl frašky. Údajně na pokyn vedení po zápase s Libercem sborově vyrazili před novináře na tiskovou konferenci a kapitán Vít Beneš přednesl, že mužstvo stojí za koučem. „Máme nastavená nějaká pravidla a Venca Pilař je porušil. Rozhodnutí trenéra respektujeme a plně podporujeme,“ řekl zkušený obránce.

Nicméně o Pilaře v zimě nebyl takový zájem, aby mohl z klubu odejít. „Žádné nabídky neregistrujeme,“ prohlásil na začátku zimní přípravy sportovní ředitel Ladislav Minář. Přípravu začal křídelník s B-týmem. „Možnosti jsou čtyři, že přestoupí jinam, půjde někam na hostování výměnou za jiného hráče, bude v béčku a nebo se vrátí do áčka. Byly dovolené a v hlavách už to může být zase trochu jinak, než na začátku,“ dodal Minář.

Teď se tedy zlobivý syn má přesunout zpět mezi hráče, kteří se postavili proti němu a odletět s nimi ve středu na herní soustředění do Turecka. I proto, že jiný záložník Jiří Texl by mohl odejít kvůli většímu hernímu vytížení do Opavy.