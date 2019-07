Útočník Balotelli má znovu problémy. Může za to kuriózní sázka

Italský fotbalista Mario Balotelli se dostal do problémů s policií kvůli nelegálnímu sázení, ne však na sport. Osmadvacetiletý útočník nabídl majiteli baru v Neapoli, že mu dá 2000 eur (zhruba 51 tisíc korun) za to, když vjede s mopedem do moře. Celou akci Balotelli zveřejnil na sociálních sítích.

Mario Balotelli | Foto: ČTK/IMAGO

Muž na nabídku fotbalové hvězdy kývl, svlékl se do spodního prádla a skutečně se svou vespou sjel na nábřeží do moře. Motocykl byl později vyloven a údajně je i funkční. Majiteli mopedu by se sázka i tak vyplatila, neboť moped měl podle jeho odhadu cenu zhruba už jen 600 eur. Případem se začala zabývat italská policie. Obvinění hrozí nejen oběma aktérům sázky, ale i dalším dvěma mužům. Vicemistr Evropy z roku 2012 Balotelli je aktuálně bez zaměstnavatele, neboť po půlročním působení skončil v Marseille. V Neapoli žije jeho dcera Pia. Brazilci podeváté ovládli Copu América. I přes oslabení přehráli Peru Přečíst článek › Messi opět bez reprezentační trofeje. Brazílie vyhrála 2:0 a je ve finále Přečíst článek ›

Autor: ČTK