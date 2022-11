Pěti góly Dlouhý dotáhl Start B ke skalpu lídra. Měl jsem snadnou práci, hodnotí

Noví trenéři čtrnáctého Dynama mají pověření zatím do konce podzimní části. „Vedení klubu se tak rozhodlo a s Kladrym se budeme snažit mužstvo dobře připravit a zdravě nabudit na zápas s Brnem, který je pro nás velice důležitý. Uděláme maximum, abychom ho zvládli,“ ujistil Lerch.

České Budějovice přitom doma v lize osmkrát za sebou nevyhrály a se dvěma z celkových patnácti bodů v sezoně jsou tam nejhorší tým soutěže. „Žádný zápas doma nevyhrát, to samozřejmě na kabinu dolehne. Kluci to mají v hlavách, fanoušci jsou nespokojení. To je třeba ze sebe shodit a řekl bych, že před Brnem je cítit v kabině velké odhodlání. Snad se to projeví také na hřišti,“ zadoufal Lerch, jenž má s Kladrubským stejné kompetence.

To Zbrojovka v posledních dvou kolech zvítězila a pokaždé dala tři branky, čímž poskočila na pátou pozici. Venku navíc Brňané v lize vybojovali dvanáct ze dvaceti bodů v sezoně. „Pro nás se nic nemění. Očekáváme těžký zápas a víme, že jen maximální nasazení nám pomůže uspět a navázat na poslední zápasy,“ řekl Dostálek.

Zbrojovka potřebuje góly obránců. Šural se trefil jako druhý v sezoně

Zbrojovka spoléhá na kapitána Jakuba Řezníčka, který ovládl hlasování fanoušků FORTUNA:LIGY o nejlepšího hráče října. V minulém měsíci nastoupil útočník do všech pěti zápasů, které Jihomoravany čekaly. Odešel z nich s průměrem více než jednoho gólu na devadesát minut. Proti Jablonci, Hradci Králové, Pardubicím a Liberci skóroval celkově šestkrát. Neprosadil se pouze při domácím utkání proti Spartě, které Zbrojovka prohrála vysoko 0:4.