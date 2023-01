Brněnské mužstvo sice šlo v devatenácté minutě do vedení, když hlavičku Jakuba Řezníčka do břevna dorazil do sítě Michal Ševčík. Už za sedm minut Slovan srovnal, André Green přesně našel rozběhnutého Aleksandara Čavriče, který se nemýlil.

Základní sestava Zbrojovky se v poločasové přestávce změnila jen na levém kraji obrany, kde Josefa Divíška nahradil Denis Granečný, další střídání přišla na řadu až v 71. minutě.

Po hodině hry se radoval brněnský kapitán Řezníček, ale sudí gól neuznal kvůli ofsajdu. Osm minut před koncem po rohovém kopu Giorgiho Čakvetadzeho skóroval hlavou slovenský reprezentant Juraj Kucka a zařídil Slovanu vítězství.

Slovan Bratislava - Zbrojovka Brno 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 26. Čavrič, 82. Kucka – 19. Ševčík. Rozhodčí: Parilák – Lauer, Kardelis.

Slovan – I. poločas: Chovan – Medveděv, Križan, Vernon, Lovat – Mustafič, Kankava – Čavrič, Weiss, Zmrhal – Green. II. poločas: Chovan (70. Trnovský) – Tóth, Kašia, Voet, Vernon – Kucka, Lichý, Agbo – Sharani, Adler, Čakvetadze.

Zbrojovka: Berkovec – Hrabina, Hlavica, Šural, Divíšek (46. Granečný) – Texl, Blecha – Fousek (71. Hladík), Ševčík (81. Falta), Alli (81. Nečas) – Řezníček (81. Rogožan).