Začíná to být vážné. Fotbalisté brněnské Zbrojovky po slibném úvodu sezony padli do období nelichotivých výkonů a po včerejší domácí prohře s Jabloncem 1:2 jsou až na dvanácté příčce prvoligové tabulky.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) podlehli Jablonci 1:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Jediná výhra z osmi utkání. Taková je jarní bilance brněnského nováčka a najednou se svěřenci kouče Richarda Dostálka musí s obavami dívat pod sebe.

Proti Jablonci měl jihomoravský celek příležitost odrazit se před reprezentační pauzou zpět do klidného středu tabulky. I Severočeši totiž patří mezi týmy, které s dosavadním průběhem sezony nemohou být spokojené. Jenže Brno ani včerejší duel nezvládlo. „Je to určitě komplikace. Už jsem hrál třikrát o sestup, tak jsem v klidu. Ale je to škoda, klidně jsme z posledních utkání mohli mít o šest sedm bodů víc. Pořád je ale ještě hodně zápasů, nesmíme se z toho složit,“ neskládal zbraně brněnský záložník Jiří Texl.

Útočného trápení Líšně využil i Vyškov, derby ovládl z penaltového puntíku

Brňané vstupovali do zápasu s cílem zlomit nepříznivé období a první půle opravdu patřila jim. Vypracovávali si slibné šance, ve čtyřicáté minutě šli i do vedení. „První poločas jsme hráli dobře, měli jsme tak pět šancí. Dali jsme ale jen jeden gól, což je pro nás málo, protože nedokážeme udržet čisté konto,“ hodnotil Texl.

Náskok svému týmy obstaral Wale Musa Alli. A to pro něj dost neobvyklým způsobem, postavou drobný křídelník se totiž prosadil hlavou. „Bylo to překvapení pro nás pro všechny, že dal gól z takové situace. Jsme hlavně rádi, že se mu povedlo vstřelit branku, protože od něj očekáváme lepší čísla,“ podotkl Dostálek.

Vstup do druhé půle ale Zbrojovka vůbec nezvládla. Od prvních vteřin se dostala pod jablonecký tlak a po dvou minutách inkasovala, když vyrovnával Chramosta. „Nevstoupili jsme dobře do druhého poločasu. Nechali jsme si zaběhnout za obranu Vladimira Jovoviče, který dal balon od sebe a Jan Chramosta zblízka vstřelil gól,“ popsal brněnský lodivod.

Velkou roli ve vyrovnání hrál právě Jovovič, který o poločase naskočil do zápasu a téměř sám vymyslel celou akci. „Ukázala se jeho kvalita, situace ale byla lehce bránitelná. Naběhl do pokutového území ze středu hřiště, kde jsme se pozdě navázali na jeho pohyb. Musíme vyvinout víc úsilí, abychom zabránili centru i zakončení,“ kritizoval Dostálek.

OBRAZEM: KP zvládlo boj o vše, ve skvělé kulise smetlo Veselí a je v play-off

Vítězný gól pak v sedmašedesáté minutě vstřelil Jakub Považanec. Přestože Zbrojovka měla dostatek času na odpověď, nedokázala se ani dostat do většího tlaku. „Paradoxně v momentu, kdy jsme začínali získávat půdu pod nohama, jsme dostali druhý gól. Soupeř pak ukázal kvalitu, moc už se nehrálo, závěr byl rozkouskovaný,“ nastínil stratég.

Jeho svěřencům tentokrát chyběl gólový zápis Jakuba Řezníčka, který se do několika slibných šancí dostal, na rozdíl od minulých utkání je ale nevyřešil nejlépe. „Od Kuby očekáváme góly, tentokrát mu to nevyšlo, nelepilo mu to tak, jak bychom si představovali. Je to ale otázka na zbytek týmu, jsme produktivní v malém počtu hráčů,“ tušil Dostálek.

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 1:2 (1:0)

Branky: 40. Alli (M. Ševčík) – 47. Chramosta (Jovović), 67. Považanec.

Rozhodčí: Batík – Caletka, Váňa.

Žluté karty: 2. Nečas, 51. Mo. Tijani, 79. Granečný, 90+1. Šural – 8. Polidar, 62. Martinec, 73. Sejk.

Diváci: 4202.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, Tijani, Divíšek (71. Granečný) – Texl (85. Hlavica), Falta – Alli, Ševčík (71. Rogožan), Nečas (71. Fousek) – Řezníček (C).

FK Jablonec: Hanuš – D. Souček, Král, Martinec, Polidar (90+4. Černák) – Šulc, Považanec, Hübschman (C), Surzyn (46. Jovović) – Sejk (90+2. Štěpánek), Chramosta (85. Ikaunieks).