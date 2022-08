To bych neřekl, ale s klukama jsem trénoval jen od úterka a musel jsem si trochu zvyknout na to, jak se kdo na hřišti pohybuje. Moc času nebylo, ale myslím, že jsme to zvládli, každý den to bude lepší a lepší. Doufám, že to půjde vidět v každém zápase.

Nastoupil jste uprostřed záložní řady s Jiřím Texlem, vyhovovala vám spolupráce?

S Texlíkem jsme vedle sebe hráli v Opavě, známe se a víme, co od sebe čekat. Myslím, že to fungovalo a na hřišti si vyhovíme.

Sbohem, kapitáne. Václavíček pomohl k titulu, udivoval skluzy i skromností

Pomůže vám povedený start sezony ke snadnějšímu začlenění do brněnského týmu?

Samozřejmě čtyři body na začátku jsou dobré, ale v sobotu bychom je měli potvrdit doma s Mladou Boleslaví, pak se dá lépe pokračovat. Musíme sbírat co nejvíc bodů.

Přicházíte na roční hostování ze Sparty. Neodradilo vás jít z týmu, který bojuje o titul, do celku usilujícího hlavně o záchranu?

Když se podíváte na papír, jak je postavená soupiska a obsazení hráčů v kádru, myslím, že Brno není tým, který by měl hrát o padáka a být dvanáct bodů za všemi ostatními. Můžeme hrát mnohem výš, jen musíme makat a potvrzovat to v každém utkání.

Má podle vás Zbrojovka na víc než na boj o záchranu?

Když jsem poznal kluky na tréninku, od prvního do posledního jsou to výborní fotbalisté. Myslím, že tým má na víc než hrát spodek tabulky, kam ho někteří pasují.

Chcete si co nejdříve zpátky vydobýt místo v pražské Spartě?

Samozřejmě bych byl rád, kdybych se do Sparty vrátil a dostával tam prostor, ale momentálně jsem si vyhodnotil, že bude nejlepší jít někam jinam, vyhrát se, zase se tam dostat a začít jako by odznova. Pořád tam klukům držím palce, budu se dívat na zápasy. Myslím, že mezi ně pořád patřím, a doufám, že se co nejdřív vrátím.

Autogramiáda v pivovaru

Kompletní prvoligový tým Zbrojovky Brno se zúčastní autogramiády, kterou ve středu od šesti hodin večer do půl osmé hostí Pivovarské Starobrno. Pivovar nachystal speciální nabídku piva za symbolickou cenu 19,13 korun a prvních dvě stě návštěvníků obdrží jako bonus vstupenku na sobotní utkání s Mladou Boleslaví. K dispozici už budou aktuální podpisové kartičky i plakáty.

Třeba už v zimě?

Jsme domluvení se Zbrojovkou i se Spartou na rok, ale víte, že se může ve fotbale stát cokoli, že se to mění ze dne na den.

Kdy jste cítil, že se do letenského kádru nevejdete?

Už se rozhodlo asi v týdnu před generálkou, pak jsem si osobně sedl s trenérem Priskem, manažerem Sivokem a ředitelem Rosickým, s každým zvlášť a chtěl jsem nezávazně slyšet, jaký mají názor. Všichni jsme vyhodnotili, že nejlepší cesta bude jít někam hrát.

To je běžné, že si hráč vyžádá rokování se sportovním vedením?

Vyžádal jsem si je, protože to jsou všichni lidé, kteří o tom rozhodují, mají skvělý pohled na fotbal. Vyslechl jsem si jejich názory, řekl, jak to cítím momentálně já. Bavili jsme se otevřeně, i trenér mi vysvětlil, jaká je situace.

Zvažoval jste jiné nabídky, než jste kývl na nováčka nejvyšší soutěže?

Za prvé jsem měl informace od agenta, že o mě stály týmy mimo Česko, ale myslím, že takové nabídky by úplně nedávaly smysl. Chtěl jsem zůstat hlavně v Česku na očích. Volal mi manažer Požár, že o mě má Brno zájem, pak i trenér s tím, co si ode mě představuje, od čeho bych tady byl, proč by mě v týmu chtěl. Proto jsem si vybral Brno.

Co po vás tedy trenér Richard Dostálek požaduje?

Co jsme si mezi sebou řekli, bych si nechal pro sebe. Každý, kdo se podívá na zápas, vidí, v jaké pozici se přibližně pohybuji, v utkáních to půjde poznat. O tom jsme se bavili.

OBRAZEM: Rezerva Zbrojovky si na úvod zastřílela v Holešově, kaňkou jsou zranění

Mám spíš na mysli, zda od vás čeká, že tým potáhnete.

Asi by to tak mělo být, což musím potvrzovat výkony na hřišti. Neměl bych podávat špatné výkony, musí být vidět, že chci hrát, běhat, jsem včas v soubojích. Snad budu předvádět, co mě vždy zdobilo, jako odebírání balonů i rychlá rozehrávka nahoru. K tomu bych se chtěl vrátit a Brno mi s tím může pomoct.

Zároveň si tak řeknete o reprezentační dres pro zářijovou baráž s Islandem o postup na Euro do 21 let, že?

Pokud tam ročníkově pořád spadám, rád bych tam jel. Když chci jet, musím hrávat a podávat kvalitní výkony, abych se tam dostal.