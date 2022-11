Přitom po čtrnáctém kole držela Zbrojovka dokonce pátou příčku. „Z posledních tří zápasů jsme chtěli udělat aspoň čtyři body, nepovedl se ani jeden. Jsme tam a můžeme padnout během dvou zápasů skoro k poslednímu místu. Bodů jsme udělali dost, to se ani nečekalo, bohužel soupeři dělají body taky,“ pravil brněnský záložník Ondřej Pachlopník.

Zbrojovka dvakrát srovnala, přesto podzim zakončila prohrou s Olomoucí

Zbrojovka po výhrách 3:1 nad Pardubicemi a 3:0 s Libercem následně padla 2:3 v Českých Budějovicích, poté v dohrávce v Plzni 0:4 a v neděli 2:3 se Sigmou. „Dostali jsme se do horší půlky tabulky, kde samozřejmě být nechceme. To je fotbal, musíme ve druhé půlce sezony zabrat a udělat víc bodů,“ nabádal Pachlopník.

Přestože brněnský celek dost branek dává, až příliš jich dostává. Na 27 vstřelených gólů připadlo 34 obdržených. Vedle individuálních chyb ubližují brněnským výkonům bídné první poločasy.

Do poločasové přestávky šla Zbrojovka v posledních třech kolech pokaždé s jednobrankovým mankem. „Byl bych rád, aby mi to vysvětlili hráči. Tréninkový proces, příprava na utkání, motivace před ním, rozcvičení, všechno probíhá stejně, bohužel do zápasů nevstupujeme dobře. Je potřeba se nad tím trochu zamyslet a s hráči na to téma pohovořit. Musíme v tom udělat nějakou změnu, nemůžeme rozjíždět utkání, abychom pořád dotahovali,“ zlobil se Dostálek.

Zbrojovka má ještě šanci zakončit soutěžní podzim vítězně, ve čtvrtek totiž nastoupí k osmifinále MOL Cupu v Teplicích. Zápas začíná v pět hodin odpoledne. „Chceme v poháru postoupit. Asi si neklademe ambice ho vyhrát, ale pokusíme se dojít co nejdál, abychom si zlepšili náladu a měli pak příjemnější volno,“ přál si Pachlopník, který se poté společně s Michalem Ševčíkem a Filipem Součkem připojí k české reprezentaci do 21 let.

Brněnští fotbalisté po pohárovém utkání dostanou tři dny volno, ovšem pak se vrátí do tréninku, protože je čekají ještě v prosinci tři duely zimní Tipsport ligy ve Zlíně, Trenčíně a Trnavě.

Fotbalisté Zbrojovky chtějí stále útočit. Mají to v DNA od druhé ligy

Příležitost dostanou fotbalisté širšího kádru. „V zápasech Tipsport ligy vyzkoušíme hráče, kteří tolik prostoru nedostali. V plánu máme i nějakou formu stáže hráčů do devatenácti let, abychom zjistili, zda za nás mohou hrát. Podíváme se i na fotbalisty, kteří byli na hostování, abychom si udělali trochu přehled, v jakém jsou stavu. Na to chceme navázat sezením s majitelem,“ poznamenal Dostálek.

Dovolenou nastoupí fotbalisté Zbrojovky 10. prosince a do zimní přípravy naskočí zpět 2. ledna. „Uděláme maximum pro to, abychom v jarní části udrželi nejvyšší soutěž,“ prohlásil Dostálek.