Myslím, že devatenáct bodů po podzimu Teplice dlouho neměly, dodávají nám klid před jarní částí. Ale tabulka je tak vyrovnaná, že po pár zápasech můžeme být jak ve skupině o poháry, tak ve skupině o záchranu. Věřím, že se nám bude dařit i nadále a dostaneme se do středu tabulky, kam podle mě patříme.

Nastřílel jste sedm branek, v tabulce prvoligových kanonýrů jste v top desítce. Panuje s individuálními výkony spokojenost?

Byl to pro mě nejpovedenější podzim v kariéře. I když začátek nebyl optimální, dlouho jsem se dostával do formy po letních zraněních. Pomohlo mi ustálení sestavy, hodně jsem těžil ze spolupráce s Abdallahem Gningem. Na hřišti si rozumíme, čísla to jen potvrzují.

Vaše útočné duo zařídilo Teplicím třináct z třiadvaceti vstřelených branek. V čem je síla vaší spolupráce?

Sedlo nám to. Abu je výborný fotbalista, na balonu je skvělý, to vidí všichni. Já jsem zase trošku jiný typ útočníka, chodím víc do soubojů, snažím se mu to rozbíhat, aby měl prostor. Každý máme nějaké přednosti a dobře se doplňujeme.

V létě vám končí v Teplicích smlouva. Jaká jsou výhledy do budoucnosti?

Mám ve smlouvě opci na roční prodloužení, když odehraju dvacet zápasů. Vzhledem k tomu, že jsem za polovinou, věřím, že se to podaří.

Svými výkony na sebe jistě upozorňujete případné zájemce. Je možné, že zamíříte jinam?

Musím hlavně potvrdit formu na jaře, v létě se pak něco může dít. Zájem jsem zaznamenal, ale v zimě určitě nikam nepůjdu.

Jak se vám za uplynulý rok, který jste strávil v první lize, změnil život?

Prosadit se co nejvýš, je sen každého hráče. Když jsem přicházel, přál jsem si, abych se prosadil do základního kádru a něco odehrál. Teď to vnímám trochu jinak, dal jsem sedm gólů a jsem platný hráč. Každopádně na sobě budu pracovat a makat dál.

V Teplicích se věnujete i mládeži. O jakou spolupráci jde?

Od léta trénuju kategorii U9. Moc mě to baví, nastavili jsme si cíle, kterých chceme dosáhnout. Měl jsem dost volného času, mám radost, že můžu klukům předávat své zkušenosti. Možná je to alternativa i do budoucna.

Jak berou malí kluci, že je trénuje prvoligový fotbalista?

Ze začátku byli nadšení, ale teď už mě berou spíš jako trenéra. Někteří jsou přímo z Teplic, pravidelně navštěvují naše zápasy, někdy nás doprovází před zápasem na hřiště. Je to pro ně velká motivace.

V podzimní části jste navštívil zápas třetiligového Hodonína, kde jste v minulosti hrál. Co říkáte na jejich výkony?

Ve třetí lize jsou nováček a sedmé místo je skvělé, můžou být spokojení. Mám tam spoustu kamarádů, trenér Švantner odvádí s týmem výbornou práci. Když jsem tam hrál, měli jsme úplně jiný kádr. Hráli jsme s mladými hráči, teď jsou v týmu zkušení bývalí ligoví fotbalisti. Přeju jim, ať v jarní části potvrdí výsledky z podzimu.

Jaké máte plány na vánoční svátky?

Ještě nemám konkrétní plán, ale kluci ze Šardic něco vymyslí. Minimálně vánoční trhy v Brně navštívíme.