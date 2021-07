Z Blanska do ligy. Halouska už chytá střely Matějovského nebo kanonýra Škody

Přestože blanenští fotbalisté padli do třetí ligy, brankář Pavel Halouska se po třech letech vrátil do nejvyšší české soutěže. Odchovanec Zbrojovky se totiž před startem nové sezony upsal Mladé Boleslavi. „Už z Brna jsem odcházel s tím, že chci chytat pravidelně a ukázat, že na to mám. Jsem rád, že mi Blansko dalo možnost a vůbec nelituju, že jsem tam šel," uvedl Halouska.

Pavel Halouska s Mladou Boleslaví už zahájil letní přípravu. | Foto: FK Mladá Boleslav

V Blansku naskočil do třiadvaceti druholigových duelů, v nichž dostal třicet branek. V pěti zápasech udržel nulu, přesto Jihomoravané i kvůli finančním problémům sestoupili. „V Blansku jsem byl spokojený, ale strašně mě mrzí, jak to dopadlo. Cítil jsem se tam dobře, skvělá parta kluků i trenéři, co tam byli, tomu dali svoje," líčil Halouska a dodal: „Opravdu mě to mrzí, ale snad se všem klukům poštěstí, aby se dostali zase aspoň do druhé ligy." Pavel Halouska

narozen: 23. května 1995 v Brně

post: brankář

současný klub: Mladá Boleslav

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Znojmo, Prostějov, Líšeň, Blansko

bilance v první lize:

4 zápasy, 298 minut, 7 obdržených branek, 0 vychytaných nul, série 64 minut bez gólu Šestadvacetiletý brankář má už zkušenosti i v nejvyšší české soutěži. V ní chytal ve čtyřech zápasech v dresu brněnské Zbrojovky, kde začínal i v mládežnických kategoriích. V zimě roku 2020 přestoupil do Líšně, tam ovšem nebyl spokojený se svým herním vytížením. „V Líšni byla situace složitější, protože jsem před prvním zápasem onemocněl, tím si všechno zkomplikoval a pak jsme se střídali (s Janem Vítkem - pozn. red.). Naštěstí Blansko klaplo a dostal jsem prostor," zmínil Halouska. Tentokrát zahájil letní přípravu v mladoboleslavském dresu. V něm si už připsal pětačtyřicet minut postupně proti Pardubicím a Příbrami. V prvním zápase Středočeši remizovali 1:1 a následně nyní už druholigový tým porazili 2:0. „Zatím jsem nedostal gól, ale jsou tam detaily ve hře, které se ve druhé lize neřešily a teď ano. Hra je tady na vyšší úrovni, třeba co se týká rozehrávky a přesnosti pokynů," poznamenal Halouska. Vorlický udivil doktory. Prý jsou zvědaví, jak budu hrát bez bolesti, usmál se Přečíst článek › Brněnský rodák se v brance střídá s dosavadní gólmanskou jedničkou Janem Šedou. „Když začne příprava, řekne se, že všichni mají stejnou startovní čáru. Samozřejmě je tady ale Šedys, který má strašně moc zkušeností a odchytal hodně zápasů. Můžu se od něj jen učit a prát se o místo. Musím na sobě samozřejmě pracovat," uvědomil si Halouska. Už v Blansku v jarní části druhé ligy ho vedl bouřlivý kouč Martin Pulpit. Nyní je svěřencem Karla Jarolíma, jenž má rovněž pověst náročného trenéra. „To můžu potvrdit, ale to je jedině dobře. Říká se: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Jde hlavně o to, jak k tomu přistoupíme. A tady makají zatím všichni naplno a všechno dobře funguje," pochvaloval si Halouska. Na tréninku ho tak nyní prověří třeba i zkušený záložník Marek Matějovský. „Jeho střela se chytat ani nedá. Když na ni má čas, uklidí míč na tyč a tam se ani nedostanu. Je to strašný posun," usmál se Halouska. Sedm náročných dní. MUM poběží favoriti na titul i ultrakrálovna, bude jí 81 let Přečíst článek › Kromě něj přišli do mladoboleslavského celku v letním přestupovém období i kanonýr Milan Škoda z Turecka nebo bývalý reprezentační kapitán Marek Suchý. „Když se podíváte na kádr, od všech hráčů se tady dá učit. Marek Matějovský to má neskutečně v noze, Jiří Skalák prošel Anglií nebo Marek Suchý má dobrou komunikaci v obraně. Můžu se tady jen posunout, což je úplná bomba," pravil Halouska. Ve středočeském klubu se potkal také s Danielem Filou, jenž v létě odešel do Mladé Boleslavi ze Zbrojovky. „Co si pamatuju, v týmu jsme se nepotkali. Ale víceméně jsme z Brna a máme stejnou řeč. Přijde mi, jak kdybychom se znali už dlouho. Znám tady další kluky, což pro mě bylo jednodušší, že jsem nešel mezi cizí," dodal Halouska.

