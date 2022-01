Říkáte to docela opatrně. Co je pro vás důležité?

To, že jsem pořád tady (lehký úsměv). To, že jsem zdravý. V minulých ročnících turnaje jsem byl vždycky zraněný. Dokonce jsem domů odjel i dřív.

Loni jste tu neodehrál jediný zápas, zlomil jste si ruku. Teď jste si to vynahradil gólem v klíčovém zápase s Trnavou. Předpokládám, že jste spokojený.

Snažíme se a daří se nám. Sice jsme prohrávali o dva góly, ale ty góly jsme Trnavě nabídli sami. Potom jsme je přehráli a zaslouženě jsme to otočili.

Opět jste vsadili na útočný fotbal s vysokým presinkem. Může to být vaše zbraň i pro ligu?

Chceme tak hrát, sedí nám to a myslím, že se to vyplácí. I když to teď hrajeme na vysoké riziko.

Pojďme k vám. V létě vás Sigma koupila s velkým očekáváním, ale…

…ano, začátek nebyl dobrý.

Byl jste pod tlakem, nebo jste si teprve zvykal?

Možná. Nechci říkat, že by pro mě byl přestup vysvobozením, ale v Brně jsem byl už přes závit. Potom si to nějakou dobu sedalo, neměl jsem zrovna dobrou formu, ale pak to šlo.

Souhlasím, pět gólů, to není špatná bilance. Kolik jich chcete přidat na jaře?

Chci navázat, kde jsem skončil podzim. Ale nemám dané, že to bude tolik a tolik. Hlavně bych rád, abychom vyhrávali a skončili v elitní šestce.

Doneslo se k vám, že si vás oťukávala Sparta?

Samozřejmě, takové zvěsti se k vám donesou. Je to motivace, ale přestup? To ne, to určitě není téma.

Ještě se vás zeptám na jeden klub. Sledujete pořád Zbrojovku?

Sleduju každý zápas. Než jsem se přestěhoval do Olomouce, chodil jsem na každé domácí utkání. Dařilo se jim, snad zvládnou i jaro a v příští sezoně si proti sobě zahrajeme.